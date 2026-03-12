< sekcia Zahraničie
Modžtabá Chameneí vyzval na zatvorenie amerických základní v regióne
Teherán 12. marca (TASR) - Iránska štátna televízia vo štvrtok odvysielala prvé vyhlásenie nového najvyššieho vodcu krajiny Modžtabu Chameneího. Syn zabitého dlhoročného lídra Iránu Alího Chameneího v ňom vyzval na zatvorenie všetkých amerických základní v regióne. Uzavretie Hormuzského prielivu bude podľa neho naďalej využívané ako nástroj na vyvíjanie tlaku na USA a Izrael. Prejav prečítal moderátor televízie. Chameneí sa od začiatku americko-izraelských útokov na verejnosti neobjavil. TASR o tom informuje podľa televízie Sky News.
Chameneí vo vyhlási zdôraznil, že cieľmi iránskych útokov na území krajín v Perzskom zálive sú iba americké základne, ktoré musia byť zatvorené. Zároveň deklaroval, že Teherán v takýchto úderoch plánuje pokračovať.
„Posielame odkaz lídrom v regióne a zdôrazňujeme, že budeme mať dobré vzťahy s krajinami v našom okolí,“ uvádza sa vo vyhlásení. „Existencia amerických základní v niektorých z týchto krajín a ich využívanie na útoky na Irán však nie je pre región prospešná a tieto základne musia byť zatvorené,“ vyhlásil Chameneí.
Iráncov nový najvyšší vodca vyzval na jednotu. „Musíme chrániť túto jednotu, čo je možné len vtedy, ak budeme držať spolu a nájdeme spoločnú reč,“ uviedol. Poďakoval sa tiež ľuďom z celého Iránu, ktorí sa „postavili proti nepriateľovi“.
Všetkým pozostalým po obetiach izraelsko-amerických útokov vyjadril sústrasť. „Toto je niečo, čo mám spoločné s ľuďmi, ktorí stratili svojich blízkych, pretože ja som stratil svojho otca a svoju ženu. Moja sestra prišla o dieťa aj o manžela, ktorý sa stal mučeníkom,“ povedal. „Uisťujem všetkých, že na to nezabudneme a pomstíme našich mučeníkov,“ zdôraznil.
Chameneí tiež oznámil, že Irán si bude nárokovať kompenzácie za škody spôsobené vojnou. „Budeme požadovať odškodnenie. A ak to neprijmú, zhabeme ich majetok. A ak to neprijmú, zničíme ich ho,“ vyhlásil.
