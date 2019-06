EÚ počká na oficiálne správy o tom, ako Irán plní jadrovú dohodu

Medzinárodná dohoda, oficiálne označovaná ako Spoločný komplexný akčný plán, zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií.

Luxemburg 17. júna (TASR) - Európska únia oznámi svoju reakciu na postup Iránu v oblasti plnenia dohody o tamojšom jadrovom programe až po tom, ako budú k dispozícii príslušné vedecké správy. Oznámila to vysoká predstaviteľka Únie pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Federica Mogheriniová, ktorej vyjadrenie priniesla tlačová agentúra AP.



Tzv. šéfka európskej diplomacie uviedla, že nechce špekulovať, čo by sa stalo, ak by sa Irán odklonil od spomínanej medzinárodnej dohody, uzavretej v roku 2015 s cieľom zastaviť vývoj jadrových zbraní v tejto krajine. "V tejto chvíli, ku dnešnému dňu, Irán dohodu po technickej stránke stále plní a my pevne dúfame, odporúčame a očakávame, že Irán ju bude plniť i naďalej," povedala s tým, že bude čakať na ďalšiu správu Medzinárodnej agentúry pre atómovú energiu (MAAE), vykonávajúcu v Iráne príslušný dohľad.



V poslednej správe z konca mája MAAE konštatovala, že zásoby dôležitých druhov jadrového materiálu sa v Iráne zvýšili, stále však zodpovedajú limitom stanoveným medzinárodnou dohodou z roku 2015. Hovorca Iránskej organizácie pre atómovú energiu však v pondelok uviedol, že pokiaľ ide zásoby uránu, dohodnutá úroveň bude prekročená o desať dní.



Medzinárodná dohoda, oficiálne označovaná ako Spoločný komplexný akčný plán (JCPOA), zaväzuje Teherán k výraznému obmedzeniu jeho jadrových kapacít výmenou za zrušenie medzinárodných ekonomických sankcií. Iránska vláda ešte začiatkom mája vyhlásila, že sa ďalej necíti viazaná dohodnutými ohraničeniami, pokiaľ ide o zásoby obohateného uránu a ťažkej vody.



Americký prezident Donald Trump od JCPOA odstúpil už v máji 2018 a následne obnovil sankcie voči Iránu vrátane embarga na dovoz ropy. Začiatkom mája 2019 Spojené štáty sankcie voči Iránu ešte sprísnili, keď zrušili všetky dovtedy platné výnimky zo zákazu dovozu iránskej ropy. Napätie medzi oboma krajinami sa odvtedy stupňuje.