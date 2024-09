Mohamed Al-Fayed údajne sexuálne zneužil desiatky žien

Londýn 20. septembra (TASR) — Civilné žaloby podalo najmenej 37 žien z celého sveta na luxusný londýnsky obchodný dom Harrods a parížsky luxusný hotel Ritz. Týkajú sa sexuálneho zneužívania, ktorého sa údajne dopustil ich bývalý majiteľ, egyptský podnikateľ Mohamed Al-Fayed, ktorý zomrel vlani v auguste vo veku 94 rokov. Oznámil to v piatok v Londýne štvorčlenný tím právnikov, informuje agentúra AFP.



Podľa právnikov pochádzajú tieto ženy z Malajzie, Austrálie, Talianska, Rumunska, USA a Kanady. Niektoré boli v čase zneužitia ešte maloleté. Ďalšie žaloby sa podľa právnikov pripravujú.



Právnici informovali o žalobách deň po tom, ako britská televízia BBC odvysielala dokumentárny film s názvom Al Fayed: Predator at Harrods. Päť bývalých zamestnankýň obchodného domu Harrods v ňom uviedlo, že ich podnikateľ znásilnil, päť ďalších nahlásilo pokus o znásilnenie a 13 tvrdilo, že ich sexuálne obťažoval.



Jedna zo žien opísala Al-Fayeda ako „monštrum“ a „sexuálneho predátora bez morálneho kompasu“. K zamestnancom obchodného domu Harrods sa správal ako k svojim „hračkám“ a aktívne pestoval atmosféru strachu.



Bývalý manažér obchodného domu Harrods pre BBC povedal, že tieto Fayedove praktiky boli známe. Podľa právnikov údajných obetí „systematické zneužívanie“ trvalo 25 rokov – od roku 1985 –, a to s vedomím manažmentu obchodného domu Harrods. Fayed bol „monštrum“, ktorého kryl systém, povedal právnik Dean Armstrong. Vedenie obchodného domu obvinil zo „zjavného zlyhania“.



Obvinenia zo sexuálneho zneužívania voči Al-Fayedovi sa objavili už počas jeho života, ale neboli také detailné ani závažné.



Mohamed Al-Fayed sa stal známym predovšetkým vďaka vzťahu svojho syna Dodiho a britskej princeznej Diany, ktorí zahynuli v roku 1997 pri dopravnej nehode v Paríži. Vlastnil aj futbalový klub FC Fulham. Obchodný dom Harrods predal v roku 2010 podľa medializovaných informácií za 1,5 miliardy libier.