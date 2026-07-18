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Mohutný zosuv pôdy v Číne si vyžiadal najmenej 8 obetí

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Na snímke zosuv pôdy v Číne. Foto: TASR/AP

K zosuvu došlo v piatok ráno v okrese Pcheng-šuej na okraji samosprávneho mesta Čchung-čching.

Autor TASR
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Peking 18. júla (TASR) - Záchranári v sobotu pokračovali v pátraní po ľuďoch, ktorí mohli byť zavalení pri zosuve pôdy v meste Čchung-čching na juhozápade Číny. Nateraz je známe, že prírodná katastrofa si vyžiadala najmenej osem obetí. Ďalších 34 ľudí je stále nezvestných, informovala agentúra AP, píše TASR.

K zosuvu došlo v piatok ráno v okrese Pcheng-šuej na okraji samosprávneho mesta Čchung-čching. Masy hornín a zeminy, ktoré sa zosunuli zo svahu, zasypali viac ako desať obytných budov, uviedla štátna televízia CCTV. Záchranári spod nánosov bahna a skál vyslobodili desať ľudí, ktorých následne previezli do nemocnice. Evakuovať museli viac ako 1100 osôb.

Podľa úradu pre plánovanie a prírodné zdroje zosuv obsahoval približne 18.000 kubických metrov horniny a sutín. Najväčší balvan mal objem približne 3000 kubických metrov.

CCTV uviedla, že od piatkového večera do sobotňajšieho rána zasiahol oblasť Pcheng-šuej vytrvalý dážď, pričom na jednej z meteorologických staníc namerali 19,2 centimetra zrážok.

Medzičasom vládna komisia pre rozvoj a reformy v sobotu na obnovu infraštruktúry a zariadení verejných služieb po katastrofe v okrese Pcheng-šuej vyčlenila 30 miliónov jüanov (približne štyri milióny eur).

Zosuv spôsobený dažďami sa odohral v blízkosti úseku rieky Wu-ťiang, ktorá preteká krasovým pohorím s množstvom menších miest a terasovitých polí.
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