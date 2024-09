MOL: Ropa bude maďarským vlastníctvom od hraníc Bieloruska s Ukrajinou

Budapešť 11. septembra (TASR) – Ropa z Ruska sa doposiaľ dostala do maďarského vlastníctva až na ukrajinsko-maďarskej hranici, teraz však časť tovaru preberá Maďarsko už na bielorusko-ukrajinskej hranici. To môže byť predvídateľným riešením aj z dlhodobého hľadiska, pretože to umožní správne plánovanie, objednávanie a dodávanie. Povedal to v stredajšom rozhovore pre server index.hu generálny riaditeľ skupiny MOL Zsolt Hernádi, informuje spravodajca TASR v Budapešti.



Hernádi pripomenul, že 9. septembra bola dosiahnutá dohoda, podľa ktorej sa ruská ropa bude aj naďalej dodávať ropovodom Družba. "Tým, že ropa prichádza do Maďarska cez vojnou zničenú krajinu, znášame isté riziko, pretože ruskí dodávatelia už nenesú všetko riziko, keďže MOL vystupuje ako vlastník určitých množstiev," dodal.



Dobrou správou podľa neho je, že ruskí a ukrajinskí obchodní partneri prejavujú záujem o dlhodobé udržanie dodávok a poznamenal, že nové dohody sú v súlade so všetkými právnymi predpismi Európskej únie a Ukrajiny.



"Aj Únia chápe, že v strednodobom horizonte Maďarsko a Slovensko nemajú inú reálnu možnosť, než východnú dopravnú cestu, preto boli tieto dodávky oslobodené od sankcií," dodal. Ak by sa podľa jeho slov dodávky ruskej ropy teraz zastavili, súčasný systém by skolaboval a celý región by bol "zrazený na kolená".



Spoločnosť MOL v pondelok oznámila, že s dodávateľmi ropy a prevádzkovateľmi ropovodov uzavrela dohody zamerané na zabezpečenie pokračujúcej prepravy ropy ropovodom Družba cez Bielorusko a Ukrajinu do Maďarska a na Slovensko.



Šéf úradu maďarskej vlády Gergely Gulyás 22. augusta povedal, že existuje veľká šanca, že spoločnosť MOL bude schopná uzavrieť príslušné dohody, aby neboli blokované dodávky ropy do Maďarska cez Ukrajinu.











(spravodajca TASR Ladislav Vallach)