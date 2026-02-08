< sekcia Zahraničie
Molčan prehral s Rinderknechom, Slovákov čaká súboj o udržanie
Autor TASR
Le Portel 8. februára (TASR) - Slovenskí tenisti neuspeli v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára, vo francúzskom Le Porteli prehrávajú s domácom tímom 1:3 a v septembri ich tak čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine. O možnosť poslať duel do rozhodujúcej dvojhry, neuspel v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, s Arthurom Rinderknechom prehral 5:7, 6:7 (6).