Molčan prehral s Rinderknechom, Slovákov čaká súboj o udržanie

Na snímke slovenský tenista Alex Molčan počas žrebu 1. kola kvalifikácie Davisovho pohára Chorvátsko - Slovensko v chorvátskom Osijeku 30. januára 2025. Foto: TASR - Jaroslav Novák

O možnosť poslať duel do rozhodujúcej dvojhry, neuspel v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, s Arthurom Rinderknechom prehral 5:7, 6:7 (6).

Le Portel 8. februára (TASR) - Slovenskí tenisti neuspeli v zápase prvého kola kvalifikácie Davisovho pohára, vo francúzskom Le Porteli prehrávajú s domácom tímom 1:3 a v septembri ich tak čaká súboj o udržanie sa vo svetovej skupine. O možnosť poslať duel do rozhodujúcej dvojhry, neuspel v súboji tímových jednotiek Alex Molčan, s Arthurom Rinderknechom prehral 5:7, 6:7 (6).
