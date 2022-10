Moldavci po raketových útokoch na Ukrajine znížia spotrebu elektriny

Kišiňov 12. októbra (TASR) - Moldavsko v stredu vyzvalo občanov, aby znížili spotrebu elektriny počas energetickej špičky. Susedná Ukrajina totiž prestala vyvážať elektrinu po ruských raketových útokoch, ktoré poškodili jej energetickú sieť. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry Reuters.



Ministerstvo pre infraštruktúru uviedlo, že Moldavsko teraz má deficit 50 až 100 megawattov. To zhoršuje už aj tak zlú energetickú situáciu, keď ruská spoločnosť Gazprom znížila dodávky zemného plynu o 30 percent.



"V špičke prekračuje dopyt po elektrine dostupnú výrobnú kapacitu," uviedlo ministerstvo vo vyhlásení .



Vyzvalo občanov, aby práčky, umývačky riadu a ďalšie domáce spotrebiče a nabíjanie elektroniky presunuli až na 23.00 hodinu.



Postsovietske Moldavsko patrí medzi najchudobnejšie európske krajiny a má spoločnú hranicu s Ukrajinou a s členským štátom EÚ Rumunskom. Obavy o dodávky energií malo už pred pondelkovými raketovými útokmi Ruska, pretože je závislé od ruských dodávok plynu.



Rusmi vlastnená Kučurganská tepelná elektráreň (GRES) v separatistickom regióne Podnestersko vyrába asi 70 percent elektriny Moldavska. Ruský Gazprom od 1. októbra jej znížil dodávky zemného plynu o 30 percent pre spor okolo platieb.



Podpredseda moldavskej vlády Andrei Spinu neskôr v stredu povedal, že Rumunsko pomôže Moldavsku pri dodávkach elektriny, hoci za vyššiu cenu, ako Moldavsko platilo GRES-u a Ukrajine. Lacný zemný plyn od Gazpromu do elektrárne GRES zaistil Moldavsku nízke ceny elektriny v porovnaní so susednými krajinami.



Moldavská prozápadná vláda podporuje Ukrajinu počas ruskej invázie. Ukrajina oznámila pozastavenie vývozu elektriny do európskej rozvodnej siete v pondelok, po ruských raketových útokoch, ktoré zasiahli ukrajinskú energetickú sieť a usmrtili najmenej 20 ľudí.