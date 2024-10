Moldavci v referende o vstupe do EÚ hlasovali proti

Kišiňov 21. októbra (TASR) - Moldavsko v nedeľu v referende hlasovalo proti vstupu tejto bývalej sovietskej republiky do Európskej únie. Vyplýva to z čiastkových výsledkov, ktoré zverejnila volebná komisia. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.



V referende, v ktorom bolo spočítaných približne 70 percent hlasov, sa viac ako 55 percent opýtaných obyvateľov vyjadrilo za "nie" a takmer 45 percent za "áno", ale výsledky sa ešte môžu zmeniť po sčítaní hlasov v hlavnom meste Kišiňov, ktoré je vstupu do EÚ naklonené, ako aj v zahraničí.



Referendum sa konalo z iniciatívy proeurópsky orientovanej moldavskej prezidentky Maie Sanduovej.



Dvojité hlasovanie sa považuje za kľúčový test proeurópskeho smerovania tejto bývalej sovietskej republiky pod vedením Sanduovej, ale zatienili ho obavy z ruského zasahovania v súvislosti s vojnou na susednej Ukrajine.



Sanduová, ktorá v roku 2020 porazila Moskvou podporovaného kandidáta na post prezidenta, prerušila vzťahy s Ruskom a po invázii ruských vojsk na Ukrajinu v roku 2022 požiadala o vstup svojej krajiny s 2,6 miliónmi obyvateľov do EÚ.



Sanduová získala v prezidentských voľbách podľa čiastkových výsledkov 36 percent hlasov a v druhom kole sa pravdepodobne stretne so svojím najbližším konkurentom Alexandrom Stoianoglom - bývalým prokurátorom podporovaným proruskými socialistami. Stoianoglo dosiahol vyšší ako očakávaný výsledok, a to takmer 30 percent.



Účasť na referende o tom, či sa má upraviť ústava a zahrnúť do nej vstup do EÚ, sa blížila k 50 percentám, pričom Sanduovej tábor tvrdil, že je podhodnotená kvôli zastaraným zoznamom voličov.



Na to, aby bol výsledok referenda platný, bola potrebná viac ako 33-percentná účasť. Volebná účasť v prezidentských voľbách bola viac ako 51-percentná.



Sanduová (52), bývalá ekonómka Svetovej banky (WB) a prvá moldavská prezidentka, bola jasnou favoritkou volieb a prieskumy jej predpovedali aj víťazstvo v referende. "Tieto voľby rozhodnú o našom osude na mnoho rokov," povedala Sanduová.



Približne hodinu cesty od Kišiňova v meste Varnita bola zriadená volebná miestnosť špeciálne pre obyvateľov separatistického proruského regiónu Podnestersko.



27-členná EÚ začala rokovania o členstve s Kišiňovom v júni. Kritici Sanduovej tvrdia, že neurobila dosť pre boj proti inflácii ani pre reformu súdnictva.



Stoianoglo, ktorého Sanduová prepustila z funkcie prokurátora, vo svojej kampani vyzval na "obnovenie spravodlivosti" a prisľúbil viesť "vyváženú zahraničnú politiku".