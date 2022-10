Moldavci vyhlásili zamestnanca veľvyslanectva Ruska za nežiaducu osobu

Kišiňov 31. októbra (TASR) - Moldavsko vyhlásilo v pondelok nemenovaného zamestnanca ruského veľvyslanectva v Kišiňove za nežiaducu osobu a nariadilo mu opustiť krajinu. Oznámilo to tamojšie ministerstvo zahraničných vecí s tým, že o rozhodnutí už upovedomilo ruského veľvyslanca. TASR o tom informuje na základe správ stanice CNN a agentúry Reuters.



Ruský rezort diplomacie bez ďalších podrobností avizoval, že na krok zareaguje, uvádza Reuters odvolávajúca sa na správy ruských štátnych tlačových agentúr.



K zmienenému kroku Kišiňov pristúpil po tom, ako v pondelok na dedinu na severe Moldavska dopadla ruská raketa zostrelená ukrajinskou protivzdušnou obranou. V dedine Naslavcea, ktorá leží neďaleko ukrajinských hraníc, porozbíjala okná na viacerých domoch. K nijakým obetiam na životoch ani zraneniam však pri incidente nedošlo, informovalo moldavské ministerstvo vnútra.



Zasiahnutú oblasť v dôsledku incidentu uzavreli a bol do nej nasadený zvýšený počet policajných hliadok, uvádza CNN.



Kišiňov v reakcii na incident "dôrazne odsúdil" ruské raketové útoky na ukrajinské mestá, ktoré podľa vyjadrenia moldavského rezortu diplomacie len "ďalej eskalujú bezpečnostnú situáciu a sú flagrantným porušením medzinárodného humanitárneho práva".



Rezort podľa CNN dodal, že občania Moldavska čoraz viac pociťujú "katastrofálne dôsledky" vojny na Ukrajine, pričom ruské útoky na energetickú infraštruktúru Ukrajiny "vytvárajú čoraz väčšie hrozby" aj pre energetickú bezpečnosť Moldavska.



Vzťahy medzi Kišiňovom a Moskvou sú dlhodobo napäté pre prítomnosť ruských vojakov v moldavskom odštiepeneckom regióne Podnestersko, ležiacom pri ukrajinských hraniciach, a po vypuknutí ruskej invázie na Ukrajinu sa ešte zhoršili, približuje Reuters.



Pád zostrelenej rakety je najnovším incidentom, v rámci ktorého sa Ruskom vedená vojna opäť preniesla na územie Moldavska, ktoré bolo kedysi – podobne ako Ukrajina – súčasťou Sovietskeho zväzu. K incidentu pritom došlo v deň, keď z mnohých ukrajinských miest hlásili ruské útoky, ktoré zasiahli energetickú infraštruktúru.



Moldavsko už 10. októbra hlásilo, že cez jeho územie preleteli ruské rakety s plochou dráhou letu, ktoré mierili na ciele na Ukrajine. V tejto súvislosti si vtedy Kišiňov predvolal aj ruského veľvyslanca, od ktorého žiadal vysvetlenie.



Moldavsko, ktoré bolo kedysi – podobne ako Ukrajina – súčasťou Sovietskeho zväzu, je závislé od ruských dodávok energie. Uchádza sa však o vstup do EÚ, pričom v júni spoločne s Ukrajinou získalo štatút kandidátskej krajiny.