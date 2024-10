Moldavská polícia sa domnieva, že proruské skupiny budú narúšať voľby

Kišiňov 5. októbra (TASR) - Zločinecké skupiny podporované Ruskom chcú narušiť októbrové prezidentské voľby v Moldavsku, dokonca aj pokusmi o obsadenie vládnych budov. Vyhlásil to v piatok šéf moldavskej polície Viorel Cernauteanu, informuje TASR podľa agentúry Reuters.



Cernauteanu sa domnieva, že septembrové incidenty, pri ktorých vandali obliali farbou budovy verejných inštitúcií, boli len predzvesťou vážnejších trestných činov.



"Sledujeme zámery takýchto ľudí, a to nehovoríme len o destabilizácii situácie v krajine alebo masových nepokojoch. Majú ambicióznejšie ciele, ktoré siahajú až po obsadenie štátnych inštitúcií," povedal Cernauteanu pre moldavskú televíznu stanicu TV8.



Vandali podľa jeho slov dostávajú za jeden čin zhruba 5000 eur. "Je jasné, že to financuje Rusko. Nedeje sa to len tak," dodal.



Voľby naplánované na 20. októbra, v ktorých sa proeurópska prezidentka Maia Sanduová uchádza o znovuzvolenie, sprevádza čoraz vyhrotenejšia kampaň. Hlasovanie prebehne súbežne s referendom o potenciálnom členstve krajiny v Európskej únii, pričom moldavské úrady obviňujú prokremeľské skupiny z toho, že voličom ponúkajú finančnú hotovosť za to, ak sa vyslovia proti vstupu do EÚ.



Cernauteanu vo štvrtok povedal, že už vyše 130.000 Moldavcov dostalo úplatky od siete riadenej Ruskom za to, aby v referende hlasovali proti členstvu krajiny v EÚ a vo voľbách zase za prorusky orientovaných kandidátov. Len v septembri bolo podľa neho na tento účel zmienenou sieťou prevedených vyše 13,5 milióna eur.



Moldavský oligarcha a opozičný proruský politik Ilan Šor, ktorý bol vlani v Moldavsku v neprítomnosti odsúdený za účasť na rozsiahlom finančnom podvode a momentálne je na úteku, otvorene ponúkal peniaze každému, kto bude v referende hlasovať proti členstvu Moldavska v Únii.



V predvolebných prieskumoch vedie s 27-percentnou podporou súčasná prezidentka Sanduová, ktorá v minulosti viackrát obvinila Rusko zo snáh o jej zvrhnutie.



Za ňou nasleduje s 13-percentnou podporou Renato Usatii, ktorý vyzýva na dobré vzťahy so Západom aj s Ruskom. Ďalším v poradí je s približne 11-percentnou podporou bývalý generálny prokurátor Alexandr Stoianoglo, za ktorým stojí proruská ľavicová opozícia.



Členstvo Moldavska v EÚ podľa prieskumov podporuje zhruba 56 percent obyvateľstva, zatiaľ čo zhruba 34 percent sa vyslovuje proti a zvyšok tvoria nerozhodnutí voliči.