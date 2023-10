Moldavská prezidentka obvinila Vagnerovu skupinu z prípravy prevratu

Moskva 6. októbra (TASR) – Ruská polovojenská Vagnerova skupina plánovala v Moldavsku prevrat, vyhlásila v piatok tamojšia prezidentka Maia Sanduová. Informuje TASR o tom na základe správy agentúry DPA.



"Situácia je skutočne napätá a my sa musíme chrániť," vyhlásila Sanduová v rozhovore pre denník Financial Times. Nekonkretizovala, kedy sa mal pokus o prevrat uskutočniť, plánom však podľa jej slov bolo podplácať voličov a podnecovať násilné provládne protesty.



Do Moldavska, bývalej sovietskej republiky ležiacej medzi Ukrajinou a Rumunskom, údajne pašovali z Ruska finančné prostriedky, a to pomocou kuriérov a prevodmi z účtov v Dubaji.



Varovania o hroziacom prevrate sa v Moldavsku ozývali začiatkom tohto roka. Úrady v marci v Kišiňove zadržali člena žoldnierskej Vagnerovej skupiny, ktorá v konflikte na Ukrajine dlho bojovala po boku ruskej armády.



Šéf skupiny Jevgenij Prigožin však neskôr ostro kritizoval ruské vojenské vedenie, následne sa v júni vzbúril a spolu so svojimi žoldniermi podnikol pochod na Moskvu, hoci ho v rovnaký deň aj ukončil. O dva mesiace neskôr sa lietadlo s Prigožinom na palube za dosiaľ nejasných okolností zrútilo. Ruský prezident Vladimír Putin vo štvrtok naznačil, že pád lietadla mohol spôsobiť výbuch granátu.