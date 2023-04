Moldavská prezidentka opäť obvinila Rusko zo zasahovania

Kišiňov 27. apríla (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová vo štvrtok opätovne obvinila Rusko zo zasahovania do vnútorných záležitostí Moldavska. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Moldavsko zakázalo tento týždeň vycestovať do poloautonómneho Gagauzska delegácii vedenej najvyšším predstaviteľom ruskej Tatárskej republiky Rustamom Minnichanovom.



"Vidíme otvorené zasahovanie, (Minnichanov) smeroval do Gagauzska, aby podporil jedného z volebných kandidátov," povedala Sanduová. "Žiaľ, mnohí z tamojších kandidátov sú agentmi Ruska, a nie politici, ktorí chcú pracovať pre dobro gagauzského ľudu."



"Rusko nerešpektuje a nikdy nerešpektovalo našu suverenitu a nezávislosť. Teraz sa Moskva snaží destabilizovať situáciu v Moldavsku, aby zabránila nášmu európskemu smerovaniu, aby vyvolala chaos," povedal Sanduová.



Moskva popiera zasahovanie do záležitostí Moldavska. Na Sanduovej obvinenie, že kandidáti v gagauzských voľbách sú jej agentmi, bezprostredne nereagovala.



Rusko v utorok oznámilo, že vyhostilo moldavského diplomata ako odvetu za vyhostenie ruského diplomata z Moldavska.



Moldavsko leží medzi Rumunskom a Ukrajinou a žije v ňom početná ruská menšina. V posledných rokoch má 2,6-miliónová krajina prozápadnú orientáciu, čo Rusko kritizuje.



Po tom, ako Kišiňov odsúdil ruskú inváziu, vypukli v krajine protivládne protesty. Sanduová z ich financovania obvinila Rusko, pretože v tejto postsovietskej krajine chce návrat proruských politikov, ktorých bude môcť ovládať.



Kišiňov vlani spolu s Ukrajinou požiadal o členstvo v EÚ a už viackrát obvinil Moskvu z plánovania násilného zvrhnutia vlády prostredníctvom sabotérov vydávajúcich sa za protivládnych demonštrantov. Kremeľ naopak obviňuje Ukrajinu a ďalšie krajiny z podnecovania nestability v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko.