Moldavské aerolínie obnovujú letecké spojenie s Ruskom

Kišiňov 9. septembra (TASR) - Moldavská štátna letecká spoločnosť v piatok oznámila, že od 1. októbra začne opäť prevádzkovať lety do Ruska, informoval britský denník The Guardian.



Spoločnosť Air Moldova na svojom webe vysvetlila, že toto rozhodnutie je "výsledkom nespočetných žiadostí občanov Moldavskej republiky, ktorí sa nachádzajú v Ruskej federácii a chcú sa vrátiť domov".



Letecká spoločnosť uviedla, že pandémia koronavírusu a pozastavenie letov do Ruska "spôsobili ťažkosti, s ktorými sa denne stretávajú stovky cestujúcich", a to aj v prípade naliehavých zdravotných prípadov.



Lety na linkách smerujúcich do Ruska spoločnosť Air Moldova pozastavila pred siedmimi mesiacmi, vo februári.



Moldavsko, ktoré má spoločnú hranicu s Ukrajinou, vtedy - bezprostredne po ruskej invázii - uzavrelo celý svoj vzdušný priestor. Čiastočne ho potom otvorilo v marci.