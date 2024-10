Moldavské referendum o vstupe do EÚ je úspešné

Kišiňov 21. októbra (TASR) - Moldavská volebná komisia v pondelok večer zverejnila oficiálne výsledky nedeľňajšieho referenda o ústavnom ukotvení smerovania krajiny do EÚ, ako aj prvého kola prezidentských volieb. Referendum o vstupe do EÚ bolo mimoriadne tesné. Za hlasovalo 50,46 percenta zúčastnených voličov, čo je o približne 14.000 voličov viac ako tých, čo hlasovali proti. TASR o tom informuje podľa správ agentúr DPA, Reuters a portálu Euronews.



Podľa moldavskej volebnej komisie sa na hlasovaní zúčastnilo viac ako 1,5 milióna moldavských občanov, čo predstavuje 51 percent oprávnených voličov.



Podľa predbežných výsledkov sa v noci očakávalo, že vstup do EÚ voliči odmietnu. Podľa analytikov však výsledok v prospech proeurópskeho smerovania krajiny naklonili najmä hlasy voličov v hlavnom meste Kišiňov a Moldavci žijúci v zahraničí.



Referendum sa konalo z iniciatívy proeurópsky orientovanej moldavskej prezidentky Maie Sanduovej. Tá zároveň vyhrala prvé kolo prezidentských volieb so ziskom 42,3 percenta hlasov a v druhom kole si zmeria sily s proruským kandidátom Alexandrom Stoianoglom, ktorý dostal 26 percent platných hlasov. Dvojité voľby sa považovali za kľúčový test proeurópskeho smerovania bývalej sovietskej republiky.



Hlasovanie podľa Európskej únie a moldavských úradov sprevádzalo bezprecedentné zasahovanie zo strany Ruska. Moldavské orgány tvrdia, že Moskva pred voľbami a referendom zintenzívnila svoju kampaň hybridnej vojny, ktorej cieľom je destabilizovať krajinu a prekaziť jej cestu do Únie.



Na výsledky hlasovania reagoval v pondelok večer aj Biely dom, ktorý rozhodnutie moldavských občanov privítal a vyhlásil, že Rusku sa nepodarilo voľby narušiť.