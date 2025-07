Moldavského exministra obvinili z korupcie v kauze spojenej s Interpol

Paríž 18. júla (TASR) – Bývalý moldavský minister spravodlivosti Vitalie Pirlog bol v piatok vo Francúzsku obvinený z vymazania záznamov policajnej organizácie Interpol o vydaní rozkazov na zadržanie osôb na úteku pred stíhaním. Pre AFP to uviedol zdroj blízky tejto kauze, píše TASR.



Francúzska prokuratúra má podozrenie, že nadnárodná skupina sprisahancov platila verejným činiteľom milióny dolárov za sabotáž systému tzv. red notice – žiadostí o vypátranie a dočasné zadržanie osoby do doby jej extradície – vydávaných Interpolom proti vybraným podozrivým.



Jedným z podozrivých je aj zadržaný moldavský exminister Vitalie Pirlog, ktorý predsedal komisii kontrolujúcej spisy Interpolu.



Zadržaný bol v utorok v Spojených arabských emirátoch (SAE) na základe medzinárodného zatykača vydaného Francúzskom. V piatok bol zo SAE vydaný do Francúzska na základe viacerých obvinení vrátane organizovaného podvodu a vyhýbania sa zadržaniu, uviedol zdroj, ktorý potvrdil správu francúzskeho denníka Le Monde.



Ďalší zdroj blízky prípadu ozrejmil, že Pirlog je podozrivý aj z toho, že pomohol niektorým osobám získať status žiadateľa o azyl v Moldavsku, čím malo dôjsť k pozastaveniu platnosti rozkazov na ich zadržanie.



Pirlogov právnik Emmanuel Marsigny pre AFP povedal, že zatykač vydaný Francúzskom je „nepochopiteľný“, pretože jeho klient poskytol francúzskej finančnej prokuratúre svoju adresu v SAE. Dodal, že Pirlog čakal na predvolanie na výsluch, ako to umožňujú medzinárodné dohovory. Advokát doplnil, že jeho mandant „určite nepatrí k tým, ktorí sa chcú vyhnúť spravodlivosti – práve naopak“.



Interpol uviedol, že po tom, čo v malom počte prípadov zistil pokusy o „blokovanie a vymazanie tzv. červených oznámení“, nahlásil celú záležitosť francúzskym úradom. Tie začiatkom roka 2025 začali vyšetrovanie podozrení z korupcie v rámci Interpolu. Francúzske úrady v prípade konajú vzhľadom na to, že sídlo tejto medzinárodnej agentúry pre presadzovanie práva sa nachádza v Lyone na juhovýchode Francúzska.



Francúzsky finančný prokurátor Jean-François Bohnert objasnil, že jeho tím má podozrenie, že skupina ľudí rôznych národností podplatila niektorých úradníkov, aby zablokovali a vymazali červené oznámenia zamerané na osoby na úteku. Dodal, že išlo o úplatky v objeme niekoľkých miliónov dolárov.