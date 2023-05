Moldavského expremiéra Leancu obvinili zo zneužitia právomocí

Kišiňov 2. mája (TASR) - Moldavský expremiér Iurie Leanca bol obvinený zo zneužitia svojich právomocí v súvislosti s koncesiou, vďaka ktorej získal svojho času kontrolu nad hlavným tamojším letiskom proruský oligarcha Ilan Šor, žijúci v súčasnosti v exile. Oznámila to v utorok šéfka moldavskej protikorupčnej prokuratúry Veronica Dragalinová, informuje TASR na základe správy agentúry Reuters.



Podobným obvineniam čelí podľa Dragalinovej aj bývalý minister hospodárstva a šesť ďalších niekdajších činiteľov, pričom celý prípad bol už posunutý súdu. Všetci obvinení tvrdia, že sú nevinní, priblížila Dragalinová na tlačovej konferencii v Kišiňove.



Koncesiou z roku 2013 prešla kontrola nad medzinárodným letiskom v Kišiňove na 49 rokov spoločnosti spájanej s moldavským politikom a podnikateľom Ilanom Šorom, ktorý utiekol z Moldavska v roku 2019 - po zvolení prozápadnej prezidentky Maie Sanduovej.



Moldavský odvolací súd vlani v novembri rozhodol, že správa letiska by sa mala vrátiť do rúk štátu.