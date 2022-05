Moldavského exprezidenta Dodona vzali na 72 hodín do policajnej väzby

Kišiňov 24. mája (TASR) - Bývalý proruský moldavský prezident Igor Dodon bol v utorok zadržaný a na 72 hodín vzatý do policajnej väzby. Stalo sa tak v rámci jeho stíhania pre podozrenie z vlastizrady a korupcie.



Podľa francúzskeho denníka Le Figaro to oznámila hovorkyňa generálneho prokurátora Mariana Chiorpecová.



Informovala tiež, že moldavská protikorupčná prokuratúra a pracovníci Informačnej a bezpečnostnej služby v utorok spustili prehliadky v desiatkach nehnuteľností – bytoch, domoch a kanceláriách spojených s exprezientom.



Chiorpecová pripomenula, že Dodon je podozrivý z pasívnej korupcie, z nezákonného obohacovania, z nezákonného financovania politických strán alebo volebných kampaní zločineckou organizáciou a zo zrady štátu.



Podľa rumunskej televízie RTV sa policajná prehliadka konala aj v sídle Moldavsko-ruského podnikateľského zväzu, ktorého prezidentom je Dodon.



Dôvodom na začatie trestného konania voči Dodonovi bol videozáznam z roku 2019, na ktorom miliardár a líder Demokratickej strany Vlad Plahotniuc odovzdáva Dodonovi tašku, v ktorej boli údajne peniaze. Niektoré médiá tvrdia, že exprezident Moldavska ju neprevzal.



Plahotniuc žije v exile a podlieha americkým sankciám, dodal Le Figaro. I



Protikorupčná prokuratúra v júni 2020 odmietla začať trestné stíhanie proti vtedajšiemu moldavskému prezidentovi, pretože nevidela dostatočné dôkazy.



Súd v Kišiňove toto rozhodnutie neskôr potvrdil, ale odvolací súd ho 17. mája zrušil. Dočasný generálny prokurátor Dumitru Robu nariadil 18. mája začať vo veci trestné stíhanie.



Proruská Strana socialistov (PSRM), ktorej je Dodon čestným predsedom, v reakcii na utorkové udalosti obvinila moldavské vedenie z pokusu o "lacné divadielko", ktorým chce údajne zakryť svoju neschopnosť riadiť štát.



Dodon sa v roku 2020 uchádzal o znovuzvolenie do funkcie prezidenta Moldavskej republiky. V druhom kole ho však porazila proeurópsky orientovaná expremiérka Maia Sanduová.



Bývalá sovietska republika Moldavsko má 3,5 milióna obyvateľov a v posledných rokoch prešla niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Moldavsko patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Trenice medzi prozápadnými a proruskými silami v Moldavsku sa v poslednom období zvýšili. Dôvodom je konflikt na Ukrajine, dodal denník Le Figaro monitorovaný agentúrou TASR.



Moldavsko, ktorému patrí i Podnestersko – proruský separatistický región hraničiaci s Ukrajinou –, sa obáva, že by si ho Moskva po Ukrajine mohla vybrať za ďalší cieľ.



Tieto obavy vzrástli po tom, ako predstavitelia Podnesterska uviedli, že toto územie bolo v apríli terčom ostreľovania z Ukrajiny. Ukrajina túto kauzu označila za provokáciu organizovanú ruskou tajnou službou.