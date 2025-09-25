< sekcia Zahraničie
Moldavského oligarchu vydali z Grécka na stíhanie
Autor TASR
Kišiňov 25. septembra (TASR) - Moldavský oligarcha na úteku Vladimir Plahotniuc, hľadaný v prípade podvodu v objeme miliardy dolárov, vo štvrtok pricestoval do Moldavska, kam ho vydali na stíhanie z Grécka. Očakáva sa, že pred súd v Kišiňove Plahotniuc predstúpi 26. septembra. Informovala agentúra AFP a stanica Rádio Sloboda (RFE/RL), píše TASR.
Plahotniuc bol koncom júla zadržaný na letisku v Aténach na základe žiadosti Interpolu v súvislosti s obvinením z podvodu, prania špinavých peňazí a zločineckého sprisahania. Tento bývalý šéf Demokratickej strany Moldavska a exposlanec parlamentu sa podľa moldavských úradov snažil odletieť do Dubaja.
Prd svojím vstupom do politiky Plahotniuc pracoval v oblasti obchodu a financií. Z Moldavska utiekol v roku 2019 - tesne pred tým, ako mal čeliť niekoľkým vyšetrovaniam vrátane prípadu zmiznutia približne miliardy dolárov z troch bánk. Tento prípad je v Moldavsku známy ako krádež storočia - daná suma totiž zodpovedá približne 12 percentám celkového hrubého domáceho produktu krajiny.
Po úteku z Moldavska Plahotniuc žil v ústraní v Spojených štátoch, kde požiadal o politický azyl. Táto žiadosť bola zamietnutá a v januári 2020 mu bolo zrušené aj americké vízum. Vtedajší minister zahraničných vecí USA Mike Pompeo vyhlásil, že Plahotniucovo „korupčné konanie podkopáva právny štát a vážne ohrozuje nezávislosť demokratických inštitúcií v Moldavsku“.
Európska únia v roku 2024 uvalila na Plahotniuca sankcie a obvinila ho aj zo snahy o destabilizáciu Moldavska pred prezidentskými voľbami, ktoré sa konali v septembri 2024. Sankcie na Plahotniuca uvalili aj americké a britské úrady.
V čase oligarchovho zadržania v Grécku moldavský politický analytik Valeriu Paša uviedol, že Plahotniuc je podozrivý z účasti na pokusoch Ruska o destabilizáciu situácie v Moldavsku.
K Plahotniucovmu vydaniu z Grécka došlo len pár dní pred parlamentnými voľbami, ktoré sa v Moldavsku uskutočnia túto nedeľu. Od ich výsledku závisí, či sa Moldavsko priblíži k Európskej únii, alebo či sa ešte viac dostane do politickej sféry Ruska, doplnila RFE/RL.
Proeurópska Strana akcie a solidarity (PAS) chce osloviť toľko voličov, aby si v parlamente udržala väčšinu. Súperom proeurópskeho tábora je politický blok vedený bývalým prezidentom Igorom Dodonom, ktorý udržiava úzke vzťahy s Moskvou a súčasnú vládu označuje za „zločinecký režim“.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová tento týždeň vo svojom prejave varovala, že nezávislosť Moldavska a jeho budúcnosť v Európe je v ohrození, pričom obvinila Kremeľ z „nalievania stoviek miliónov eur“ na šírenie dezinformácií v Moldavsku.
Moldavská polícia tento týždeň oznámila, že v rôznych častiach krajiny zaistila zbrane a výbušniny a zadržala 74 ľudí, ktorých obvinila z účasti na sprisahaní s cieľom vyvolať nepokoje. Niektorí zo zatknutých údajne cestovali do Srbska na výcvik s ruskými inštruktormi, a to aj so strelnými zbraňami.
