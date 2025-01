Moldavskej prezidentke ušiel pes. Zľakol sa ohňostroja

Kišiňov 2. januára (TASR) - Pes moldavskej prezidentky Maie Sanduovej, ktorý sa notoricky preslávil tým, že pohrýzol rakúskeho prezidenta Alexandra Van der Bellena, sa v stredu v poriadku vrátil do rezidencie hlavy štátu v Kišiňove po tom, čo sa stratil počas novoročných osláv. Informovala o tom agentúra Reuters.



Pes Codrut (výslovnosť 'kodruc' - pozn. TASR), ktorého meno znamená v oficiálnom jazyku krajiny - rumunčine - lesík, sa v noci na stredu zľakol ohňostroja a z rezidencie ušiel. Obyvatelia hlavného mesta Kišiňov vzápätí spojili sily v jeho hľadaní a na sociálnych sieťach nahlasovali polohu tohto dlhosrstého kríženca zlatej farby. O niekoľko hodín ho bezpečne dopravili domov. Potvrdil to Sanduovej tajomník Igor Zacharov, píše Reuters.



Sanduová si tohto kríženca adoptovala v roku 2023 po tom, čo ho zrazilo auto. Psovi od nehody chýba ľavá predná noha.



Rakúsky prezident Van der Bellen utrpel ľahšie zranenie, keď ho Codrut počas štátnej návštevy v novembri toho istého roka uhryzol do ruky.



Agentúra Reuters však pripomína, že Codrut nie je jediným problémovým psom v rezidencii prezidenta - aj odchádzajúci americký prezident Joe Biden postupne vykázal z Bieleho domu dvoch nemeckých ovčiakov, pretože hrýzli ľudí.