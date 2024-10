Moldavskí voliči rozhodujú o novom prezidentovi a začlenení do EÚ

Kišiňov 20. októbra (TASR) - Moldavskí voliči v nedeľu v prezidentských voľbách rozhodujú o novej hlave štátu a v referende o začlenení krajiny do Európskej únie (EÚ). Volebné miestnosti sa uzavrú o 20.00 h SELČ, TASR informuje podľa agentúry AFP.



Podľa predvolebných prieskumov je najsilnejšou kandidátkou súčasná prozápadná prezidentka Maia Sanduová. Jej podpora bola 36 percent, ale na zvolenie v prvom kole volieb potrebuje nadpolovičnú väčšina odovzdaných hlasov. Ďalších desať prezidentských kandidátov má omnoho menšiu podporu. Prípadne druhé kolo sa uskutoční 3. novembra.



Sanduová presadzuje vstup krajiny do EÚ, ďalších päť prezidentských kandidátov vyzvalo svojich priaznivcov, aby hlasovali proti alebo referendum bojkotovali.



Podľa predvolebných prieskumov sa v referende chce 55 percent opýtaných vyjadriť za vstup do EÚ, 34,5 percenta uviedlo, že sú rozhodnutí pre "nie". EÚ začala s Kišiňovom rozhovory o členstve tento rok v júni.



Polícia počas predvolebnej kampane vykonala stovky zatknutí po objavení masívneho systému kupovania hlasov. Podľa jej zistení až štvrtina odovzdaných hlasovacích lístkov môže byť ovplyvnená ruskými peniazmi.



"Rusko tvrdo pracuje. Nikdy (predtým) nevložili toľko peňazí," povedal agentúre AFP rumunský historik Armand Gosu, ktorý sa špecializuje na Rusko a bývalý sovietsky priestor.