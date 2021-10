Moldavsko a Rusko sa dohodli na predĺžení zmluvy o dodávkach plynu

Moskva 30. októbra (TASR) - Moldavsko a ruský štátny koncern Gazprom v piatok oznámili, že sa dohodli na predĺžení zmluvy o dodávkach zemného plynu do tejto postsovietskej krajiny o päť rokov, pričom dodávky sa majú začať od 1. novembra. Informovala o tom agentúra AFP.



Moldavsko čelilo vážnemu nedostatku plynu po tom, čo Moskva zvýšila ceny tejto komodity. V tejto súvislosti krajina vyhlásila výnimočný stav a po prvý raz sa obrátila na iného dodávateľa než na Rusko - podpísala zmluvu s Poľskom.



Gazprom uviedol, že k predĺženiu dohody došlo za "obojstranne výhodných podmienok". Dohodu sa podarilo dosiahnuť na rokovaniach medzi podpredsedom moldavskej vlády Andreiom Spinuom a šéfom Gazpromu Alexejom Millerom v Petrohrade, kde má Gazprom svoje sídlo.



Kontrakt Moldavska s Gazpromom vypršal koncom septembra. Gazprom zmluvu síce predĺžil do konca októbra, avšak zdvihol ceny. Spinu v tom čase uviedol, že pre Moldavsko, najchudobnejšiu európsku krajinu, to "nie je spravodlivé ani realistické". Moldavská vláda tiež tvrdila, že Moskva posiela do krajiny oveľa menej zemného plynu ako zvyčajne.



V stredu ponúkla Moldavsku pomoc dodatočných 60 miliónov eur na riešenie súčasnej krízy EÚ.



Moskva opakovane čelila kritike, že stanovuje ceny plynu podľa náklonnosti vlády danej krajiny voči Kremľu. Kritici preto Rusko podozrievali z politicky motivovaných rozhodnutí vzhľadom na to, že Moldavsko je po vlaňajšej zmene vlády viac prozápadne orientované. Rusko takéto obvinenia odmieta.