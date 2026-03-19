Moldavsko čelí následkom znečistenia rieky Dnester po ruskom útoku
Kišiňov obviňuje zo zodpovednosti Moskvu a jej útok na vodnú elektráreň v ukrajinskom meste Novodnistrovsk v blízkosti hraníc s Moldavskom zo 7. marca.
Autor TASR
Kišiňov/Moskva 19. marca (TASR) - Moldavsko čelí následkom rozsiahleho úniku ropy do rieky Dnester, ktorá je jedným zo zdrojov pitnej vody v krajine. Vláda incident označila za katastrofu, ktorú zapríčinil ruský útok na ukrajinskú vodnú elektráreň. Desaťtisíce obyvateľov tak zostávajú bez dodávok vody, informuje TASR podľa agentúry DPA.
„Už niekoľko dní je mnoho obyvateľov okresov Balti, Soroca, Singerei a Floresti bez vody z verejného vodovodu,“ uviedol v stredu večer podľa štátnej tlačovej agentúry Moldpress moldavský premiér Alexandru Munteanu.
Verejnosť uistil, že odborníci nepretržite pracujú na obnovení dodávok. Postihnuté sú podľa jeho slov desaťtisíce ľudí.
Kišiňov obviňuje zo zodpovednosti Moskvu a jej útok na vodnú elektráreň v ukrajinskom meste Novodnistrovsk v blízkosti hraníc s Moldavskom zo 7. marca.
Krajina v nedeľu vyhlásila 15-dňovú environmentálnu pohotovosť, keď sa stal rozsah znečistenia rieky po útoku zrejmý. Moldavská prezidentka Maia Sanduová vtedy uviedla, že za znečistenie rieky Dnester je zodpovedné Rusko. DPA dodáva, že vláda si v reakcii na incident predvolala ruského veľvyslanca v krajine.
Moskva obvinenia odmietla a označila ich za politicky motivované. K znečisteniu podľa nej došlo niekoľko dní pred útokom. „Neboli predložené žiadne dôkazy o zapojení našej krajiny do tohto environmentálneho incidentu,“ uviedla tlačová služba ruského veľvyslanectva.
Podporu Moldavsku v pondelok prejavila aj eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová.
