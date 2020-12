Deň pred inauguráciou novej prezidentky v Moldavsku odstúpila vláda

Kišiňov 23. decembra (TASR) - Moldavský premiér Ion Chicu podal v stredu demisiu a spolu s ním odstúpila aj celá prorusky orientovaná vláda. Stalo sa tak deň pred inauguráciou proeurópskej prezidentky Mai Sanduovej, informovala na svojom webe stanica Slobodná Európa (RFE/RL).



Premiér po stretnutí s odchádzajúcim prezidentom Igorom Dodonom, ktorému robil istý čas poradcu, a predsedníčkou parlamentu Zinaidou Greceaniiovou povedal, že demisiou chce uvoľniť cestu pre konanie predčasných volieb.



"(Voľby) sú cieľom, ktorý sme si stanovili za prioritu, aby sa krajina mohla vrátila do normálu," uviedol Chicu.



Poslanci moldavského parlamentu sa v stredu mali zaoberať návrhom na vyslovenie nedôvery vláde. Predložila ho minulý týždeň proeurópska opozícia, ktorá kabinetu vyčíta, že nezvláda koronakrízu a je zodpovedná za úpadok ekonomiky.



Začiatkom decembra vyšlo do ulíc v Kišiňove asi 20.000 demonštrantov požadujúcich predčasné voľby po tom, čo poslanci prijali zákon, podľa ktorého ministerstvo bezpečnosti a informácií už nebude podriadené hlave štátu, ale parlamentu. Tento krok bol vnímaný ako posilnenie právomocí parlamentu, kde majú prevahu proruskí socialisti (PSRM) podporujúci prezidenta Igora Dodona.



Sanduová, bývalá ekonómka Svetovej banky, počas svojej prezidentskej kampane prisľúbila, že bude bojovať proti korupcii v Moldavsku, jednej z najchudobnejších krajín Európy. Po voľbách vyzvala na stiahnutie ruských jednotiek zo separatistického regiónu Podnestersko podporovaného Ruskom. Kremeľ v reakcii varoval, že by to mohlo viesť k "vážnej destabilizácii" situácie v oblasti.