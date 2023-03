Moldavsko dúfa v pozitívny vývoj smerom k členstvu v EÚ

Kišiňov 29. marca (TASR) - Moldavsko dúfa, že do konca tohto roka dostane znamenie, či môže začať s prístupovými rokovaniami do Európskej únie (EÚ). Táto bývalá sovietska republika sa medzičasom snaží zaviesť reformy, ktoré navrhol Brusel. V stredu to uviedol moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu. TASR správu prevzala z agentúry Reuters.



Reformy "mimoriadne skorumpovaného" súdneho systému boli podľa Popescua hlavou prioritou, keďže polovica odporúčaní Európskej komisie (EK) pre Moldavsko sa týkala práve súdnictva.



Moldavsko vojna na susednej Ukrajine tvrdo zasiahla, upozorňuje Reuters. Inflácia v krajine sa pohybuje úrovni 20 percent a ruské útoky na ukrajinskú energetickú infraštruktúru spôsobujú výpadky prúdu aj na území Moldavska. Kišiňov tvrdí, že Rusko sa krajinu snaží destabilizovať, no Moskva tieto tvrdenia odmieta.



"Členstvo v EÚ je pre krajiny ako Moldavsko alebo Ukrajina najlepšou a jedinou cestou, ako zaistiť, že naša časť Európy bude opäť v mieri," povedal Popescu.



Pre stabilitu Moldavska sú tiež nevyhnutné projekty podporujúce infraštruktúru, ako napríklad elektrické prepojovacie vedenie, ktoré bude napájať moldavskú elektrickú sieť priamo na susedné Rumunsko a vyhne sa Ukrajine, čo umožní diverzifikáciu a zaručí bezpečnejšie dodávky energií.



Popescu však podotkol, že medzinárodná politická a ekonomická podpora pre podobné projekty síce existuje, no samotné postupy sú príliš zdĺhavé. Lehota na dokončenie prepojovacieho vedenia je rok 2026. Dodal, že "postupy v čase mieru treba prehodnotiť, lebo čas mieru nie je; Európa je ovplyvnená rozsiahlou vojnou – najväčším vojenským konfliktom od čias druhej svetovej vojny". Preto sa podľa neho v súčasnosti nedajú aktuálne postupy uplatniť.



Šéf moldavského rezortu diplomacie tiež vyhlásil, že silným znakom podpory je aj summit Európskeho politického spoločenstva, ktorý sa bude konať v júni práve v Moldavsku.