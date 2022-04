Máme tu informačnú vojnu, tvrdí prezidentka Moldavska

Berlín 4. apríla (TASR) - Moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok vyzvala na spoločný európsky postup proti ruskej propagande. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Máme tu vojnu informácií. Dezinformácie boli vždy veľkou témou, teraz je to však ešte horšie," povedala pre pondelkové vydanie novín Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ).



Parlament v Kišiňove síce vypracoval zákon zameraný na boj proti dezinformáciám, "proti sieťam ako Telegram však malé krajiny ako sme my toho veľa nezmôžu," poznamenala prozápadná prezidentka tejto bývalej sovietskej republiky.



Dokonca ani Nemecko nebolo v tomto doposiaľ úspešné, konštatuje DPA. "Potrebujeme proti takýmto prameňom dezinformácií spoločnú politiku," zdôraznila Sanduová.



Vo svojom prvom rozhovore pre zahraničné médiá od začiatku vojny na Ukrajine požiadala aj o podporu v zabránení vypuknutia sociálnych nepokojov. Moldavsko na to podľa nej len tento rok potrebuje "niekoľko stoviek miliónov eur," cituje DPA.



Moldavsko podľa vlastných vyjadrení prijalo viac utečencov z Ukrajiny, než ktorýkoľvek jej iný susedný štát. Na utorok je v nemeckej metropole Berlín naplánovaná medzinárodná konferencia, kde sa budú zaoberať otázkou podpory pre Moldavsko, píše DPA.