Moldavsko obmedzí počet pracovníkov na ruskom veľvyslanectve

Moskva/Kišiňov 26. júla (TASR) - Moldavsko oznámilo, že zníži počet diplomatických pracovníkov Ruska na svojom území. V stredu o tom informovala ruská štátna tlačová agentúra TASS, na ktorú sa odvolali britské médiá The Guardian a Sky News.



Moldavsko si v utorok predvolalo ruských diplomatov vrátane veľvyslanca Olega Vasnecova na základe správ v médiách, že ruské veľvyslanectvo si v Kišiňove nainštalovalo na svojej streche 28 satelitných antén a komunikačných zariadení, ktoré môžu byť použité na špionáž. Takéto zariadenia sú údajne aj na susednej obytnej budove pre zamestnancov ruského veľvyslanectva.



Vzťahy medzi Ruskom a Moldavskom sú napäté od februára 2022, keď Rusko napadlo Ukrajinu. Moskva má pritom svojich vojakov v separatistickom moldavskom regióne Podnestersko, ktoré priamo hraničí s Ukrajinou. Prozápadná vláda v Kišiňove sa obáva, že Moldavsko by sa mohlo stať ďalšou obeťou ruskej imperialistickej politiky.



Agentúra TASS citovala šéfa ruskej diplomatickej misie v Moldavsku, podľa ktorého rozhodnutie obmedziť ruský diplomatický personál oslabuje možnosť dialógu medzi oboma krajinami.



Nie je jasné, koľko ľudí bude môcť na ruskej ambasáde zostať, a ani to, odkedy bude obmedzenie platiť.



Moldavské ministerstvo zahraničných vecí vyhlásilo, že spomínané satelitné antény a komunikačné zariadenia sú "zahraničným zasahovaním" do vnútorných záležitostí Moldavska. A označilo to za "priamy problém pre nezávislosť a národnú bezpečnosť" štátu.