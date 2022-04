Moldavsko obvinilo Rusko zo snahy verbovať obyvateľov Podnesterska

Kišiňov 14. apríla (TASR) - Moldavsko vo štvrtok obvinilo Rusko z pokusu naverbovať Moldavcov v odštiepeneckom regióne Podnestersko do armády. Správa prišla niekoľko dní po tom, ako britská vojenská rozviedka uviedla, že Moskva sa snaží doplniť svoje sily na Ukrajine náborom v Podnestersku. TASR informácie prevzala od agentúry Reuters.



"Takéto akcie nepodporujú mier pre nás, našich spoluobčanov, pre naše rodiny. Takéto veci sú veľmi nebezpečné a treba ich zastaviť," povedal v reakcii na údajne verbovanie obyvateľov Podnesterska moldavský minister zahraničných vecí Nicu Popescu. Minister spresnil, že predstavitelia moldavského ministerstva zahraničných vecí sa pravidelne stretávali s ruským veľvyslancom a tlmočili mu svoje výhrady.



Agentúra Reuters požiadala o stanovisko ruský rezort diplomacie, ten však na to bezprostredne nereagoval. Agentúre sa nepodarilo nezávisle overiť, či sa ruská armáda naozaj pokúša naverbovať Moldavcov.



Moldavsko minulý mesiac uviedlo, že monitoruje situáciu v Podnestersku, kde je podľa odhadov umiestnených 1500 ruských vojakov, no nezaznamenalo výrazné zmeny od začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Námestníčka ukrajinského ministra obrany však vo štvrtok uviedla, že Rusko hromadí jednotky v niekoľkých oblastiach vrátane Podnesterska na "ďalšiu eskaláciu" na Ukrajine.



Podnestersko je medzinárodne neuznaný štát, ktorý je pod silným vplyvom Ruska. Región sa jednostranne odtrhol od Moldavska v roku 1990 pre obavy zo zjednotenia Moldavska s etnicky a jazykovo spriazneným Rumunskom. Separatisti a moldavské sily proti sebe v roku 1992 viedli krátku vojnu. Nezávislosť Podnesterska dodnes neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia. Moldavsko považuje Podnestersko za súčasť svojho územia.