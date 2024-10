Moldavsko odhalilo organizovanú skupinu, chcela vyvolávať nepokoje

Kišiňov 17. októbra (TASR) - Moldavská polícia vo štvrtok uviedla, že odhalila mechanizmus, v rámci ktorého sú skupiny Moldavcov posielané do Ruska na výcvik. Tam ich školia o tom ako sa zúčastňovať a správať na protestoch, a tým prispievať k vyvolávaniu občianskych nepokojov. V Moldavsku sa v nedeľu uskutočnia prezidentské voľby spojené s referendom o vstupe krajiny od EÚ. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



Biely dom v stredu uviedol, že Rusko vynaložilo milióny dolárov na podkopávanie prezidentských volieb v Moldavsku, ako aj integrácie tejto krajiny do EÚ.



Orgány moldavskej prokuratúry zaoberajúce sa korupciou "v súčasnosti vedú vyšetrovanie vo viacerých trestných veciach súvisiacich s prípravou masových nepokojov v záujme zločineckej skupiny," uviedol prokurátor Victor Furtuna na tlačovej konferencii.



Orgány činné v trestnom konaní uviedli, že od júna boli skupiny zložené z približne 20 jednotlivcov pravidelne prepravované na výcvik do Ruska. Údajne sa na nich zúčastnilo okolo 300 ľudí.



Polícia oznámila, že skupina organizátorov je prepojená s proruským podnikateľom Ivanom Šorom, ktorý sa skrýva v exile v Izraeli. Moldavský súd ho v apríli minulého roka odsúdil v neprítomnosti na 15 rokov väzenia za spreneveru jednej miliardy dolárov v tamojších bankách a pranie špinavých peňazí. Šor z Izraela organizoval pouličné protesty proti proeurópskej vláde prezidentky Maie Sanduovej. USA aj EÚ na Šora uvalili sankcie.



Polícia na Moskvou vycvičenú skupinu upozornila už koncom septembra, kedy žltou farbou pomaľovali budovu telerozhlasu a najvyššieho súdu.



Prvé kolo volieb a referendom o pristúpení do EÚ sa v Moldavsku uskutoční už túto nedeľu. Podľa prieskumov je favoritkou volieb súčasná prezidentka Sanduová.