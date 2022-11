Moldavsko odmietlo tvrdenia Gazpromu o odkláňaní dodávok plynu Kyjevom

Kišiňov 23. novembra (TASR) - Moldavsko v stredu odmietlo tvrdenia ruského energetického koncernu Gazprom, podľa ktorých Ukrajina odkláňa dodávky plynu určené pre Moldavsko. Gazprom predtým obvinil Kyjev, že zdržiava dodávky pre Kišiňov a pohrozil ich znížením, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



Ukrajina je kľúčovou tranzitnou krajinou pre dodávky ruského plynu do Európy. Hrozby Gazpromu prichádzajú v období, keď Moldavsko, Ukrajina i mnohé ďalšie európske krajiny čelia energetickej kríze.



Moskva výrazne znížila dodávky do Európy v reakcii na západné sankcie v súvislosti s ruskou vojenskou inváziou na Ukrajinu.



Gazprom tento týždeň obvinil Kyjev, že bráni dodávke 52,52 miliónov metrov kubických plynu do Moldavska. Pohrozil pritom aj znížením objemu dodávok od budúceho týždňa v prípade, že sa táto "nerovnováha" neupraví.



"Aby bolo jasno, všetok plyn dodaný do Moldavska končí v našej krajine," uviedol v stredu na sociálnych sieťach moldavský premiér Andrei Spinu. "Objem plynu, o ktorom Gazprom hovorí, že zostáva na Ukrajine, sú naše usporené kapacity a rezervy uskladňované v zásobníkoch na Ukrajine," dodal.



"Ujasnime si tiež, že tieto objemy boli a budú plne zaplatené našou krajinou," zdôraznil moldavský premiér s tým, že jeho krajina má v zásobníkoch vyše 200 miliónov metrov kubických plynu.



Ukrajina taktiež tvrdenia Gazpromu odmietla s tým, že všetok plyn určený spotrebiteľom v Moldavsku je dodávaný "v plnom rozsahu", píše AFP. Kyjev zároveň obvinil Rusko z "manipulovania faktov", aby ospravedlnilo znižovanie dodávok do Európy.



Prozápadná moldavská prezidentka Maia Sanduová tento týždeň upozornila, že jej krajina bude v dôsledku vojny na Ukrajine túto zimu čeliť "dramatickej energetickej kríze".