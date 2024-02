Moldavsko: Odštiepenecké Podnestersko požiadalo Rusko o ochranu

Kišiňov 28. februára (TASR) - Moldavský separatistický región Podnestersko požiadal v stredu Rusko o "ochranu". Vyplýva to z uznesenia, ktoré bolo tamojším parlamentom prijaté na mimoriadnom zasadaní, informuje TASR podľa agentúry AFP.



V rezolúcii sa uvádza, že predstavitelia tohto proruského odštiepeneckého regiónu požiadajú ruskú Radu federácie a Štátnu Dumu o "zavedenie opatrení na ochranu Podnesterska tvárou v tvár zvýšenému tlaku zo strany Moldavska", citovali miestne i ruské tlačové agentúry.



Podnesterský parlament sa v stredu zišiel na mimoriadnom zasadaní prvýkrát od roku 2006. Išlo len o siedme zasadanie zákonodarného zboru tejto medzinárodne neuznanej republiky vyhlásenej v septembri 1990, pripomína AFP.



Na predchádzajúcom mimoriadnom zasadaní separatisti vyhlásili referendum o pripojení k Rusku, v ktorom drvivá väčšina zúčastnených hlasovala za.



Samozvaná Podnesterská republika, ktorú ovládajú proruskí separatisti, sa nachádza na juhozápade Moldavska pri hraniciach s Ukrajinou.



Existujú obavy, že v Podnestersku by sa mohol otvoriť nový front vo vojne Ruska s Ukrajinou. Ukrajinská armáda varovala, že Rusko by mohlo z Podnesterska zaútočiť na neďaleké ukrajinské prístavné mesto Odesa.