Moldavsko plánuje zatvoriť Ruské kultúrne centrum
Návrh zruší dohodu z roku 1998 medzi Moldavskom a Ruskom o kultúrnych centrách, podľa ktorej v roku 2009 zriadili centrum v Kišiňove.
Autor TASR
Kišiňov 5. novembra (TASR) - Moldavská vláda v stredu schválila návrh zákona, na základe ktorého sa uzavrie Ruské kultúrne centrum v krajine. Tento krok si vyslúžil odsúdenie od Kremľa i moldavskej opozície, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.
Nový vládny kabinet na svojom prvom zasadnutí schválil návrh zákona o kultúrnom centre, uvádza sa vo vyhlásení vlády. Návrh zruší dohodu z roku 1998 medzi Moldavskom a Ruskom o kultúrnych centrách, podľa ktorej v roku 2009 zriadili centrum v Kišiňove.
Minister kultúry Cristian Jardan povedal, že centrum „v žiadnom prípade nebolo kultúrne“. „Pod jeho záštitou sa vykonávali činnosti zamerané na podkopanie suverenity Moldavskej republiky,“ uviedol vo vyhlásení. Podľa miestnych médií centrum zamestnávalo v roku 2023 šesť ruských diplomatov.
„Je veľká škoda, že moldavské vedenie naďalej stavia našu krajinu do nepriateľskej pozície,“ povedal novinárom hovorca Kremľa Dmitrij Peskov na stredajšej tlačovej konferencii v Moskve. „Môžeme vyjadriť iba poľutovanie,“ uviedol v reakcii na návrh zákona.
Moldavsko oznámilo svoj zámer zatvoriť centrum už vo februári. V súčasnosti nie je zrejmé, kedy bude o návrhu zákona hlasovať parlament.
Opozičná Strana socialistov Moldavskej republiky (PSRM) odsúdila návrh ako „nový prejav rusofóbnej politiky“. Vláda podľa nej „naďalej ničí dlhoročné vzťahy Moldavska s jedným z jeho najdôležitejších strategických partnerov“.
Moldavská prezidentka Maia Sanduová opakovane obvinila Rusko zo zasahovania do záležitostí krajiny susediacej s Ukrajinou. Jej politická strana v septembri zvíťazila vo voľbách, vďaka čomu udržala Moldavsko na proeurópskej ceste, doplnila AFP.
