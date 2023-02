Moldavsko: Podnestersko nebolo vystavené priamej hrozbe z Ukrajiny

Kišiňov 24. februára (TASR) — Moldavské ministerstvo obrany v piatok odmietlo, že by proruský odštepeniecký región Podnestersko bol vystavený "priamej hrozbe" zo strany Ukrajiny. Kišiňov tak zjavne reagoval na tvrdenia Ruska, že Ukrajina plánuje inváziu do Podnesterska, informuje TASR na základe správy agentúry AFP.



"Ministerstvo obrany sleduje všetko, čo sa deje v regióne a na území kontrolovanom Tiraspolom," uviedol vo vyhlásení moldavský rezort obrany. Dodal, že bezpečnosť Podnesterska nie je v súčasnosti vystavená žiadnej priamej hrozbe.



Zámerom šírenia falošných informácií je podľa ministerstva vyvolať paniku a zmätok medzi ľuďmi na oboch stranách rieky Dnester.



Kišiňov toto vyhlásenie vydal po tom, ako ruské ministerstvo obrany v piatok uviedlo, že ruská armáda bude reagovať na akúkoľvek provokáciu ukrajinských síl v Podnestersku.



"Ruské ozbrojené sily budú primerane reagovať v prípade provokácie kyjevského režimu," uviedol ruský rezort obrany. Zároveň Ukrajinu obvinil, že rozmiestňuje pri hraniciach Moldavska veľký počet svojich vojakov.



Ruské ministerstvo obrany už vo štvrtok tvrdilo, že Ukrajina "zintenzívnila prípravy na inváziu" do Podnesterska. V piatok Rusko varovalo, že útok na Podnestersko bude podľa medzinárodného práva považovať za útok na svoje územie.



Prozápadne orientovaná moldavská prezident Maia Sanduová obvinila nedávno Rusko, že plánuje násilné zvrhnutie jej vlády prostredníctvom sabotérov prezlečených za protivládnych demonštrantov. Moskva toto tvrdenia odmietla.



Podnestersko, v ktorom žijú prevažne rusky hovoriaci obyvatelia, sa odtrhlo od Moldavska v roku 1990. Moldavsko bolo vtedy ešte sovietskou republikou. Po rozpade Sovietskeho zväzu vypukla v roku 1992 krátka vojna medzi proruskými separatistami a moldavskou vládou, ktorá sa skončila prímerím. Od roku 1995 sú v Podnestersku umiestnení ruskí vojaci, ktorí majú udržiavať mier.