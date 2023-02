Moldavsko poprelo tvrdenia, že Ukrajina chce vpadnúť do Podnesterska

Kišiňov 23. februára (TASR) - Moldavsko poprelo vo štvrtok tvrdenia ruského ministerstva obrany, že Ukrajina plánuje vtrhnúť do moldavského odštiepeneckého regiónu Podnestersko. TASR o tom informuje podľa správ agentúr Reuters a DPA.



Ruské štátne agentúry TASS a RIA Novosti vo štvrtok citovali ruský rezort obrany, podľa ktorého Ukrajina plánuje napadnúť Podnestersko. Ako zámienku pritom využije údajný útok ruských vojsk z územia Podnesterska na Ukrajinu. Rusko má totiž v tomto odštiepeneckom regióne svojich vojakov oficiálne označovaných ako mierotvorcov.



Moldavská vláda však uviedla, že informácie ruského ministerstva nepotvrdzuje a vyzvala a na pokoj. "Vyzývame na pokoj a na prijímanie informácii z oficiálnych a spoľahlivých zdrojov," uviedla moldavská vláda na sociálnej sieti Telegram.



"Naše inštitúcie spolupracujú so zahraničnými partnermi a v prípade hrozby pre našu krajinu bude verejnosť rýchlo informovaná," dodal Kišiňov.



"Naše inštitúcie majú naplánovanú odpoveď na celé spektrum hrozieb... Samozrejme, máme obmedzené prostriedky, avšak nie sme v tom sami," uviedol pre Reuters moldavský minister zahraničných vecí.



Moldavská prezident Maia Sanduová, ktorá je za to, aby Moldavsko vstúpilo do Európskej únie, obvinila prednedávnom Moskvu, že plánuje prevrat s cieľom zvrhnúť vládu v Moldavsku.



Podnestersko, v ktorom žijú prevažne rusky hovoriaci obyvatelia, sa odtrhlo od Moldavska v roku 1990. Moldavsko bolo vtedy ešte sovietskou republikou a po rozpade Sovietskeho zväzu z roku 1991 vypukla zakrátko vojna medzi proruskými separatistami z Podnesterska a moldavskou vládou.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj prednedávnom varoval, že je "očividné", že Rusko sa po invázii na Ukrajinu nezastaví a že rozmýšľa nad spôsobmi, ako Moldavsko "zadusiť".