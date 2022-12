Moldavsko pozastavilo vysielanie 6 televíziám pre údajné dezinformácie

Kišiňov 17. decembra (TASR) - Moldavské úrady pozastavili vysielanie šiestim televíznym kanálom pre obvinenia zo šírenia dezinformácií, nepresného spravodajského pokrývania vojny na Ukrajine a "pokusov o manipuláciu verejnej mienky". TASR správu prevzala z agentúry AP.



Rozhodnutie o odobratí licencií staniciam First in Moldova, RTR Moldova, Accent TV, NTV Moldova, TV6 a Orhei TV oznámila v piatok neskoro večer moldavská komisia pre mimoriadne situácie, ktorá bola zriadená po ruskej invázii na susednú Ukrajinu.



Komisia uviedla, že tieto kroky boli prijaté po tom, ako kontrola rady pre audiovizuálne mediálne služby zistila, že zmienené stanice "nedostatočne správne informujú o národných udalostiach, ale aj o vojne na Ukrajine". Cieľom je tiež podľa komisie "zabrániť riziku šírenia dezinformácií... alebo pokusom o manipuláciu verejnej mienky".



Štyri zo šiestich pozastavených staníc – First in Moldova, RTR Moldova, NTV Moldova a TV6 – pravidelne opätovne vysielajú programy ruských televíznych kanálov, ktoré boli v piatok zakázané v rámci najnovšieho balíka sankcií EÚ proti Rusku.



Podľa Európskej rady sú ruské televízne stanice pod "priamou alebo nepriamou kontrolou vedenia Ruskej federácie a (to) ich využíva na svoje nepretržité a koordinované dezinformačné a vojnové propagandistické akcie".



Stanica TV6 označila pozastavenie jej vysielania za "úplne neopodstatnené" a "bezprecedentný útok na slobodu prejavu, redakčnú slobodu (a) slobodu novinárov".



Niektoré z pozastavených televíznych kanálov vlastnia ľudia blízki Ilanovi Shorovi, moldavskému oligarchovi na úteku, ktorý vedie stranu Shor naklonenú Rusku. Strana v posledných mesiacoch organizovala v hlavnom meste Kišiňov rozsiahle protesty proti prozápadnej vláde.