Moldavsko požiadalo spojencov o systémy protivzdušnej obrany

Davos 20. januára (TASR) — Moldavsko požiadalo západných spojencov o dodanie systémov protivzdušnej obrany. Pre agentúru Reuters to uviedla moldavská prezidentka Maia Sanduová.



"Požiadali sme o systémy leteckého prieskumu a protivzdušnej obrany," povedala vo štvrtok prozápadná moldavská prezidentka v rámci Svetového ekonomického fóra vo švajčiarskom Davose.



Sanduová si uvedomuje, že prioritou pre západných spojencov zostáva pomoc Ukrajine, ktorá už takmer 11 mesiacov vzdoruje ruskej vojenskej agresii. Prezidentka však dúfa, že Západ poskytne určitú podporu aj Moldavsku, ktoré s napadnutou Ukrajinou susedí. Kremeľ sa podľa Sanduovej pokúša aj o destabilizáciu situácie v Moldavsku, ale jeho snahy zatiaľ neboli úspešné.



"Rusko sa v Moldavsku pokúsilo zmobilizovať skorumpované kruhy a proruské strany s cieľom destabilizovať vládu, parlament a úrad prezidenta. Týchto snáh sa stále nevzdalo, no doposiaľ sa nám podarilo udržať stabilitu," uviedla Sanduová pre Reuters.



Moldavsko podľa nej po ruskej invázii na Ukrajinu zvýšilo svoje výdavky na obranu a v súčasnosti vedie rozhovory s EÚ aj s jednotlivými západnými krajinami o dodávkach systémov protivzdušnej obrany.



Sanduová tiež vyjadrila presvedčenie, že Moldavsko v súčasnosti nie je bezprostredne ohrozené, keďže Ukrajinci kladú Rusom tvrdý odpor.



Od začiatku ruskej invázie sa objavujú obavy, že by sa Rusko mohlo pokúsiť výrazne destabilizovať situáciu v Moldavsku, respektíve zaútočiť aj na túto bývalú sovietsku republiku. V proruskom odštiepeneckom regióne Podnestersko na východe Moldavska dlhodobo operujú ruské jednotky.



Moldavská prozápadná vláda krátko po začiatku ruskej invázie požiadala o vstup do EÚ, ktorá jej v júni spolu s Ukrajinou udelila štatút kandidátskej. Kremeľ vníma posilňovanie väzieb oboch postsovietskych republík so Západom s veľkou nevôľou.



"Integrácia do EÚ je najdôležitejším projektom našej krajiny a našou jedinou šancou prežiť ako demokratický štát v tejto zložitej dobe a v tomto nepokojnom regióne," povedala Sanduová pre Reuters.