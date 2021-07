Moldavská prezidentka hovorí o ukončení vlády zlodejov

Kišiňov 12. júla (TASR) – Moldavská prezidentka Maia Sanduová prisľúbila v nedeľu „ukončenie vlády zlodejov" po tom, ako jej proeurópska strana zrejme zvíťazila v predčasných parlamentných voľbách. Tie prezidentka vyhlásila s cieľom posilniť si pozíciu voči proruskému politickému táboru, informovala agentúra AFP.



Sanduovej stredopravá strana Akcia a solidarita (PAS) viedla po sčítaní 90 percent odovzdaných hlasov so ziskom viac než 47 percent. Hlavní súperi PAS z koalície socialistov a komunistov pod vedením bývalého Kremľom podporovaného prezidenta Igora Dodona a exprezidenta Vladimira Voronina mali približne 31 percent.



„Dúfam, že dnešok bude koncom ťažkého obdobia pre Moldavsko. Dúfam, že dnešok bude koncom vlády zlodejov nad Moldavskom," vyhlásila Sanduová na sociálnej sieti. Jej stúpenci už počas pokračujúceho sčítania hlasov oslavovali, uviedol reportér AFP.



Prezidentka predtým pri hlasovaní novinárom povedala, že odovzdala hlas za zmenu v malej bývalej sovietskej republike sužovanej chudobou a korupciou.



Jej predchodca Dodon, ktorého porazila v prezidentských voľbách v novembri 2020, varoval pred hlasovaní za tých, ktorí podľa neho „odovzdajú krajinu pod zahraničnú kontrolu". Večer novinárom povedal, že „sa rozhodne, či bude protestovať proti výsledkom volieb" po zhodnotení všetkých správ o nezrovnalostiach. Moldavská polícia oznámila, že dostala 242 takýchto hlásení.



V nedeľu odovzdalo hlasy vyše 48 percent oprávnených voličov. Je to vyššia účasť než v prvom kole vlaňajších prezidentských volieb, no nižšia než 53 percent z vtedajšieho druhého kola.



Predčasné voľby majú pomôcť ukončiť mesiace trvajúcu patovú situáciu, ktorá nastala po odstúpení premiéra Iona Chicua vlani v decembri pod tlakom protestov.



Stranu PAS pred niekoľkými rokmi založila súčasná prezidentka Sanduová, ktorá však už v prezidentských voľbách kandidovala ako nezávislá.



Sanduová sa usiluje o členstvo svojej krajiny v Európskej únii a navrhla nahradiť ruské ozbrojené sily v odštiepeneckom regióne Podnestersko civilnou pozorovateľskou misiou Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Odborníci sa domnievajú, že víťazstvo strany PAS v parlamentných voľbách by bolo úderom pre Rusko.