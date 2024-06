Moldavská prezidentka podpísala novelu trestného zákona o vlastizrade

Kišinev 11. júna (TASR) - Proeurópska moldavská prezidentka Maia Sanduová v pondelok podpísala novelu trestného zákona, ktorá rozširujú ustanovenia o vlastizrade. Súčasnú podobu zákona kritizuje proruská opozícia aj mimovládna Amnesty International. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



Novelu zákona schválil minulý týždeň parlament, v ktorom má väčšinu proeurópska Strany akcie a solidarity (PAS). Cieľom je účinne bojovať proti skupinám organizovaného zločinu a pokusom o vnútropolitickú destabilizáciu.



Podľa kritikov však nový zákon môže ohrozovať slobodu prejavu a prácu novinárov pred októbrovými prezidentskými voľbami a referendom o vstupe do Európskej únie.



"To znamená, že ak vznesiete akúkoľvek námietku, môžete ísť väzenie," povedal Alexej Lungu z proruského opozičného bloku, ktorý vedie kampaň pod heslom "Nie EÚ".



Podľa Vlada Battinceu zo Socialistickej strany naklonenej Moskve zákon "vytvára novú formu boja proti ľuďom, stranám a politikom s iným názorom. Toto je útok na pluralizmus."



Zmeny sa týkajú ustanovení o vlastizrade v čase mieru predtým obmedzené na vojnový stav, predĺženie trestov odňatia slobody a odstránenie požiadavky, že konanie musí priamo poškodiť štát. Vytvárajú tiež novú kategóriu trestnej činnosti v prípade napomáhania nepriateľskému štátu.



Výkonný riaditeľ Amnesty International v Moldavsku Veaceslav Tofan vo vyhlásení vydanom minulý mesiac vyzval prezidentku Maiu Sanduovú nepodpísať zákon. "Rozšírená definícia vlastizrady je vágna a dá sa zneužívať, čo predstavuje osobitnú hrozbu pre právo na slobodu prejavu," povedal Tofan. Podľa neho sa to dá zneužiť pod zámienkou zlého zahraničného vplyvu proti politickým súperom a kritickým názorom.



Minulý rok ústavný súd rozpustil otvorene promoskovskú stranu Šor. Jej líder oligarcha Ilan Šora bol vlani v apríli odsúdený v neprítomnosti na 15-ročné väzenie za rozsiahlu korupciu a spreneveru jednej miliardy dolárov v jeho banke. V súčasnosti sa ukrýva v exile v Izraeli a Rusku. Časť promoskovských síl sa teraz združujú v opozičnom bloku Victorie (Víťazstvo).