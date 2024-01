Proeurópsky šéf moldavskej diplomacie Nicu Popescu odstúpil z funkcie

Kišiňov 24. januára (TASR) - Moldavský minister zahraničných vecí a európskej integrácie Nicu Popescu v stredu nečakane odstúpil. Počas svojho mandátu pomohol bývalej sovietskej republike začať v decembri 2023 rokovanie o členstve v Európskej únii. TASR správu prevzala z tlačovej agentúry AFP.



"So zmiešanými pocitmi oznamujem, že som sa rozhodol podať demisiu," povedal Popescu (42) na tlačovej konferencii v hlavnom meste Kišiňov. Moldavskú diplomaciu viedol od 6. augusta 2021, pričom teraz "potrebuje prestávku". Prisľúbil, že bude stáť po boku svojho spojenca, prezidentky Maie Sanduovej, ktorá sa tento rok uchádza o druhé funkčné obdobie. Popescu patrí medzi najviac proeurópsky orientovaných moldavských politikov.



"Podarilo sa nám dostať Moldavsko na cestu do EÚ a na mapu rozšírenej Európy. Sú to ciele, ktoré sa ešte pred dvoma alebo troma rokmi zdali nedosiahnuteľné," dodal Popescu.



Krajina s 2,6 miliónmi obyvateľov medzi Ukrajinou a Rumunskom získala v júni 2022 štatút kandidátskej krajiny EÚ. Sanduová privítala otvorenie prístupových rokovaní v decembri ako "novú stránku" pre svoju krajinu.



Popescovi pred jeho posledným rokovaním vlády ako ocenenie ostatní ministri tlieskali v stoji. Podľa jeho oslov sa Moldavsku podarilo zanechať za sebou "najhanebnejšie obdobie vo svojej histórii, keď diplomacia slúžila oligarchom".



Vo funkcii ho nahradí Mihai Popsoi z rovnakej proeurópskej Strany akcie a solidarity (PAS), doterajší podpredseda parlamentu. Štátna tajomníčka Cristina Gherasimovová prevezme portfólio európskych záležitostí.