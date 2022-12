Moldavsko: Riziko ruskej ofenzívy začiatkom roka je veľmi vysoké

Kišiňov 19. decembra (TASR) - Ruská ofenzíva smerom na východ Moldavska nie je otázkou toho, či nastane, ale kedy, varoval v pondelok šéf moldavskej špionážnej služby Alexandru Musteata. TASR informuje podľa britskej televízie Sky News.



Šéf Informačnej a bezpečnostnej služby Musteata riziko ruskej ofenzívy považuje za "veľmi vysoké" a že Moskva má stále v pláne zaistiť si pozemný koridor cez Ukrajinu do separatistického moldavského regiónu Podnestersko.



"Otázkou nie je to, či Ruská federácia podnikne nový výpad smerom k územiu Moldavska, ale kedy ho podnikne," povedal Musteata pre televíznu stanicu TVR-Moldova.



Moldavská Informačná a bezpečnostná služba je presvedčená, že Rusko zvažuje viacero scenárov. Do úvahy prichádza ofenzíva na prelome januára a februára alebo marca a apríla. Spustenie ruského útoku proti Moldavsku však bude závisieť od priebehu vojny na Ukrajine.



Bývalá sovietska republika Moldavsko patrí medzi ekonomicky najchudobnejšie európske krajiny a tomu zodpovedá aj rozpočet na obranu. Podnestersko, asi 17 percent moldavského územia na hranici s Ukrajinou a prevažujúcim ruskojazyčným obyvateľstvom, v roku 1992 vyhlásil nezávislosť, ktorú neuznal nijaký štát ani medzinárodná organizácia.