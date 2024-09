Moldavsko: Ruskom platení vandali obliali farbou budovu telerozhlasu

Kišiňov 29. septembra (TASR) - Moldavská štátna vysielacia spoločnosť v sobotu oznámila, že vandali poliali farbou vchod do jej budovy v metropole Kišiňov. Moldavská polícia uviedla, že zafarbili aj budovu najvyššieho súdu. Incident sa udial iba deň po tom, ako polícia z podobných incidentov obvinila skupinu vycvičenú v Moskve, ktorej cieľom je destabilizovať situáciu v krajine pred nadchádzajúcimi voľby. TASR informuje podľa agentúry Reuters.



"Nebojíme sa tohto vandalského činu a venujeme sa spoločnosti a občanom," uviedol zástupca generálneho riaditeľa Telerádia Moldova Andrej Zapsa, ktorý dodal, že stanica vždy vedela, že sa môže stať terčom "radikálnych skupín".



Moldavské úrady spájajú tieto incidenty so skupinou vycvičenou v Moskve. Ich cieľom je vyvolanie nestability pred prezidentskými voľbami, ktoré sa uskutočnia budúci mesiac.



Podľa prieskumov je favoritkou volieb súčasná proeurópska prezidentka Maia Sanduová. V krajine sa zároveň uskutoční aj referendum o zmene ústavy, ktorá umožní Moldavsku vstúpiť do EÚ. Moldavsko je kandidátskou krajinou od júna 2022.



Moldavské bezpečnostné zložky v piatok uviedli, že zadržali dvoch mladých mužov ktorí v noci na sobotu žltou farbou poliali dve vládne budovy. Žltá je farbou Sanduovej Strany akcie a solidarity.



Zadržaní muži polícii uviedli, že sú súčasťou 20-člennej skupiny, ktorú vycvičili v Moskve. Na cvičisku neďaleko ruskej metropoly ich údajne vycvičili ako vyvolávať a destabilizovať protesty a chrániť provokatérov. Podľa vlastných slov dostali za jednu akciu 5000 eur.