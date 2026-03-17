Moldavsko: Ruský útok na ukrajinskú elektráreň prerušil dodávky vody
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok uviedla, že Európska únia je pripravená krajine pri riešení znečistenia pomôcť.
Autor TASR
Kišiňov 17. marca (TASR) - Ruský útok na vodnú elektráreň v meste Novodnistrovsk na Ukrajine spôsobil únik ropy a znečistenie vodných zdrojov v susednom Moldavsku, uviedli v pondelok tamojší predstavitelia. Vo viacerých mestách v krajine došlo k prerušeniu dodávok vody, informuje TASR podľa agentúry Reuters.
Moldavsko ešte v nedeľu vyhlásilo 15-dňovú environmentálnu pohotovosť, keď sa stal rozsah znečistenia v súvislosti s útokom zo 7. marca zrejmý. Moldavská prezidentka Maia Sanduová uviedla, že za znečistenie rieky Dnester je zodpovedné Rusko.
„Vyhlásili sme environmentálnu pohotovosť a konáme s cieľom chrániť našich ľudí,“ uviedla Sanduová v nedeľu na platforme X. „Rusko nesie plnú zodpovednosť,“ dodala prezidentka.
Moldavské ministerstvo životného prostredia v pondelok potvrdilo, že únik ropy spôsobil prerušenie dodávok vody v meste Balti s 90.000 obyvateľmi, ako aj v ďalších troch mestách a bude trvať až do utorka. Školy v postihnutých regiónoch zostanú zatvorené a prejdú na online výučbu.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok uviedla, že Európska únia je pripravená krajine pri riešení znečistenia pomôcť.
„Ruský útok na vodnú elektráreň v Novodnistrovsku na Ukrajine spôsobil znečistenie rieky Dnester, ktorá je pre väčšinu obyvateľov Moldavska kľúčovým zdrojom pitnej vody,“ uviedla Kosová na X. „Toto je pripomienka, že ruská vojna nekončí na hraniciach Ukrajiny. Sme solidárni s Moldavskou republikou,“ dodala.
Moldavsko ešte v nedeľu vyhlásilo 15-dňovú environmentálnu pohotovosť, keď sa stal rozsah znečistenia v súvislosti s útokom zo 7. marca zrejmý. Moldavská prezidentka Maia Sanduová uviedla, že za znečistenie rieky Dnester je zodpovedné Rusko.
„Vyhlásili sme environmentálnu pohotovosť a konáme s cieľom chrániť našich ľudí,“ uviedla Sanduová v nedeľu na platforme X. „Rusko nesie plnú zodpovednosť,“ dodala prezidentka.
Moldavské ministerstvo životného prostredia v pondelok potvrdilo, že únik ropy spôsobil prerušenie dodávok vody v meste Balti s 90.000 obyvateľmi, ako aj v ďalších troch mestách a bude trvať až do utorka. Školy v postihnutých regiónoch zostanú zatvorené a prejdú na online výučbu.
Eurokomisárka pre rozširovanie Marta Kosová v pondelok uviedla, že Európska únia je pripravená krajine pri riešení znečistenia pomôcť.
„Ruský útok na vodnú elektráreň v Novodnistrovsku na Ukrajine spôsobil znečistenie rieky Dnester, ktorá je pre väčšinu obyvateľov Moldavska kľúčovým zdrojom pitnej vody,“ uviedla Kosová na X. „Toto je pripomienka, že ruská vojna nekončí na hraniciach Ukrajiny. Sme solidárni s Moldavskou republikou,“ dodala.