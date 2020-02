Moldavsko sa bude usilovať o medzinárodné uznanie neutrality

Kišiňov 6. februára (TASR) - Moldavsko sa bude usilovať o medzinárodné uznanie svojej neutrality, ktorú má zakotvenú v ústave. Vo štvrtok o tom informovala agentúra TASS s odvolaním sa na moldavského ministra zahraničných vecí a európskej integrácie Aurelia Ciocoia.



"Je to veľmi aktuálna téma, ktorú však musíme prediskutovať s našimi medzinárodnými partnermi," povedal Ciocoi na tlačovej besede v hlavnom meste Kišiňove.



Podľa Ciocoia by neutralita mala odblokovať riešenie konfliktu v Podnestersku, separatistickej republike na východe krajiny.



Minister vysvetlil, že aby mohla byť odštartovaná seriózna diskusia, musí najskôr dôjsť k dohode naprieč domácim politickým spektrom.



Po uznaní moldavskej neutrality volal už prezident Igor Dodon vo svojich nedávnych prejavoch v OSN a v Parlamentnom zhromaždení Rady Európy. Zdôraznil, že Moldavsko odmieta členstvo vo vojenských blokoch.



V otázke Podnesterska by podľa neho malo dôjsť k vzájomne akceptovateľnej dohode. Vyriešenie dlhoročného konfliktu by bolo "diplomatickým úspechom našich (moldavských) partnerov spolupracujúcich v rámci formátu 5+2".



Formát 5+2 funguje s prestávkami od roku 2006. Okrem Moldavska zahŕňa Podnestersko, Rusko, Ukrajinu a Organizáciu pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE). Spojené štáty a Európska únia sa na rokovaniach zúčastňujú ako pozorovatelia.



Prieskumy verejnej mienky naznačujú, že väčšina Moldavcov je proti vstupu krajiny do NATO. Hoci neutralita je zakotvená v moldavskej ústave, Kišiňov spolupracuje s NATO na bilaterálnej báze od roku 1994.