Moldavsko sa pridalo k mechanizmu EÚ civilnej ochrany

Brusel 29. septembra (TASR) - EÚ a Moldavsko podpísali v piatok dohodu, na základe sa Moldavsko stane účastníckym štátom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. S odvolaním sa na tlačovú správu Európskej komisie (EK) o tom informuje spravodajca TASR.



EK spresnila, že keď bude dohoda ratifikovaná Moldavskom, bude sa predbežne uplatňovať do úplného nadobudnutia platnosti od 1. januára 2024.



Za EÚ dohodu podpísal eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič, ktorý navštívil moldavskú metropolu Kišiňov. V mene Moldavska dokument signoval minister vnútra Adrian Efros.



Moldavsko už využilo tento mechanizmus, aby sa vyrovnalo s vysokým počtom ukrajinských vysídlencov pred ruskou inváziou. Od začiatku ruskej agresie proti Ukrajine utieklo do Moldavska viac ako 700.000 ľudí a krajina v súčasnosti hostí viac ako 100.000 ukrajinských utečencov.



Únia prostredníctvom tohto mechanizmu rozmiestnila 36 generátorov elektrickej energie do 30 nemocníc po celom Moldavsku.



Moldavsko ako riadny člen mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany bude nielen schopné prijímať okamžitú podporu, ale môže posielať pomoc iným krajinám postihnutým katastrofami spôsobenými človekom alebo prírodnými živlami.



Účastníckymi štátmi tohto mechanizmu sú aj Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Island, Nórsko, Severné Macedónsko, Srbsko, Turecko a Ukrajina.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)