Moldavsko sa pridružuje k mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany

Brusel 28. apríla (TASR) - Moldavsko začalo v piatok cestu k pripojeniu sa k mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Informuje o tom spravodajca TASR s odkazom na správu Európskej komisie (EK).



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič počas pracovnej návštevy Kišiňova predložil Moldavsku príslušný dokument. Podľa jeho slov to posilní partnerstvo v oblasti predchádzania katastrofám, pripravenosti a reakcie na ne. Komisár rokoval s moldavskou prezidentkou Maiou Sanduovou a ministerkou vnútra Anou Revencovou.



Moldavsko využilo mechanizmus civilnej ochrany pri pomoci ukrajinským vysídlencom utekajúcim pred ruskou inváziou. V momente keď sa oficiálne pripojí k mechanizmu, bude môcť ponúknuť solidaritu a pomoc iným krajinám v núdzi.



V dôsledku prepojenia elektrických systémov v Moldavsku a na Ukrajine ruské ostreľovanie ukrajinskej energetickej infraštruktúry komplikuje dodávky prúdu. EÚ využila svoju energetickú rezervu rescEU so sídlom v Poľsku a poslala do Moldavska 36 generátorov elektrickej energie pre nemocnice.



EÚ vyčlenila vyše 10 miliónov eur na humanitárne financovanie ukrajinských utečencov a ich hostiteľských rodín v Moldavsku. Tento príspevok zvyšuje celkovú humanitárnu reakciu EÚ v Moldavsku na viac ako 48 miliónov eur od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine.



Cieľom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany je posilniť spoluprácu medzi 27 krajinami EÚ a deviatimi účastníckymi štátmi (Albánsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Island, Nórsko, Srbsko, Severné Macedónsko, Turecko a Ukrajina) v oblasti civilnej ochrany. Od svojho vzniku v roku 2001 bol aktivovaný pre viac ako 600 núdzových situácií a kríz.



Komisia pripomenula, že od začiatku ruskej vojny proti Ukrajine utieklo do Moldavska viac ako 700.000 ľudí a v súčasnosti ich tam žije viac ako 100.000.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)