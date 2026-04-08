< sekcia Zahraničie
Moldavsko schválilo vystúpenie zo Spoločenstva nezávislých štátov
Odchod zo SNŠ iniciovalo moldavské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré uviedlo, že základné hodnoty a princípy organizácie už nie sú dodržiavané.
Autor TASR
Kišiňov 8. apríla (TASR) - Moldavsko v stredu definitívne schválilo vystúpenie zo Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ), ktoré združuje viacero krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Príslušné zákony a nariadenia podpísala prezidentka Maia Sanduová. TASR o tom informuje podľa agentúry MOLDPRES.
Zákon o vystúpení z organizácie parlament prijal minulý týždeň. Ministerstvo zahraničných vecí teraz SNŠ notifikuje o tomto rozhodnutí, čím sa spustí rok trvajúci proces vystúpenia Moldavska z organizácie.
Odchod zo SNŠ iniciovalo moldavské ministerstvo zahraničných vecí, ktoré uviedlo, že základné hodnoty a princípy organizácie už nie sú dodržiavané, najmä pokiaľ ide o územnú celistvosť a nedotknuteľnosť hraníc. Poukázalo pritom na konanie Ruska v postsovietskom regióne, konkrétne na vojnu proti Ukrajine, okupáciu dvoch gruzínskych regiónov a nelegálnu vojenskú prítomnosť v moldavskom Podnestersku.
Kišiňov vystúpením zo SNŠ ročne ušetrí približne 3,1 milióna moldavských lei (asi 150.000 eur), ktorými doteraz prispieval do spoločného rozpočtu. Vzťahy s členmi organizácie plánuje udržiavať bilaterálne i multilaterálne prostredníctvom iných platforiem. Moldavsko doteraz vypovedalo približne 70 dohôd s SNŠ s cieľom harmonizovať svoju legislatívu s Európskou úniou.
SNŠ bolo vytvorené v roku 1991 bezprostredne po rozpade Sovietskeho zväzu ako platforma pre spoluprácu medzi bývalými sovietskymi republikami. Spočiatku malo uľahčiť politickú a hospodársku transformáciu po rozpade ZSSR a poskytnúť rámec pre spoluprácu v oblastiach, ako je obchod, bezpečnosť a mobilita občanov.
