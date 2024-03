Moldavsko si predvolalo ruského veľvyslanca v súvislosti s voľbami

Kišiňov 12. marca (TASR) - Moldavské ministerstvo zahraničných vecí si na utorok predvolalo ruského veľvyslanca Olega Vasnecova, aby vysvetlil, prečo Moskva plánovala v Moldavsku otvoriť až šesť volebných miestností pre nadchádzajúce ruské prezidentské voľby namiesto jednej, ako bolo pôvodne dohodnuté. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



Od 15. do 17. marca sa v Rusku konajú prezidentské voľby, v ktorých sa očakáva víťazstvo súčasného prezidenta Vladimira Putina. Moldavsko po dohode povolilo Rusku otvoriť jednu volebnú miestnosti v hlavnom meste Kišiňov.



Médiá však informovali, že v moldavskom separatistickom regióne Podnestersko bude fungovať až šesť volebných miestností, čo je podľa Kišiňovu v rozpore s dohodou a preto sa bude dožadovať vysvetlenia od ruského veľvyslanca.



Oazu Nantoi, člen moldavského parlamentu za prozápadnú vládnucu Stranu akcie a solidarity (PAS), vyjadril presvedčenie, že rozhodnutie otvoriť volebné miestnosti bez povolenia bolo iba posledným z početných provokatívnych krokov Ruska.



"Je to príklad provokácie, ktorou Moskva obviňuje Moldavsko z rusofóbie, z porušovania ľudských práv ruských občanov a z nasledovania scenára v Kyjeve," uviedol Nantoi pre agentúru Reuters.



Samozvaná Podnesterská republika leží na juhozápade Moldavska pri hraniciach s Ukrajinou a ovládajú ju proruskí separatisti.



Existujú obavy, že práve tam by sa mohol otvoriť nový front vo vojne Ruska s Ukrajinou. Ukrajinská armáda varovala, že Rusko by mohlo z Podnesterska zaútočiť na neďaleké ukrajinské prístavné mesto Odesa.



Moldavská prezidenta Maia Sanduová odsudzuje ruskú inváziu na Ukrajinu a obviňuje Kremeľ z prípravy štátneho prevratu s cieľom zosadiť ju. Rusko tiež označuje za najväčšiu hrozbu pre suverenitu Moldavska, ktoré sa usiluje o členstvo v Európskej únii. Moskva tieto snahy odmieta ako deštruktívne pre Moldavsko a Sanduovú obviňuje z podnecovania protiruských nálad.