Moldavsko si predvolalo ruského veľvyslanca a vystavili spadnutý dron
Keď sa Ozerova miestne médiá pýtali na havarovaný dron, celú kauzu spochybnil a poukázal na to, že dron bol nájdený na streche domu bez toho, aby niečo poškodil.
Autor TASR
Kišiňov 26. novembra (TASR) - Moldavské ministerstvo zahraničných vecí si v stredu predvolalo ruského veľvyslanca a tlmočilo mu svoj protest proti narušeniu vzdušného priestoru krajiny dronom. Zvyšky tohto bezpilotného lietadla, ktoré v utorok spadli na moldavskom území, v stredu vystavili pred budovou rezortu diplomacie v Kišiňove, informovala agentúra AFP, píše TASR.
Ministerstvo neskôr zverejnilo na sociálnych sieťach video, ktoré zachytáva ruského veľvyslanca Olega Ozerova, ako vychádza z budovy rezortu a prechádza okolo dronu označeného červeným písmenom „Z“ – symbolom používaným Ruskom počas vojny rozpútanej na Ukrajine.
Keď sa Ozerova miestne médiá pýtali na havarovaný dron, celú kauzu spochybnil a poukázal na to, že dron bol nájdený na streche domu bez toho, aby niečo poškodil. Pripomenul aj iné „mnohé pokusy o poškodenie vzťahov Ruska s Moldavskom, ktoré sú už teraz na najnižšom bode vo svojej histórii“.
Moldavská vláda začiatkom novembra oznámila, že schválila vládny návrh zákona o zatvorení ruského kultúrneho centra, ktoré označila za „hocijaké, len nie kultúrne“. „Pod jeho záštitou sa vykonávali činnosti zamerané na podkopanie suverenity Moldavskej republiky,“ uviedla moldavská vláda. Jej rozhodnutie odsúdili Kremeľ i proruská opozícia v Moldavsku. Návrh zákona čaká na konečné schválenie parlamentom. Vláda má v pláne ruské centrum zatvoriť do leta 2026.
Moldavsko, ktoré je vklinené medzi Ukrajinu a Rumunsko, od ruskej invázie na Ukrajinu opakovane zaznamenalo prípady narušenia svojho vzdušného priestoru. V reakcii na to vyhostilo desiatky diplomatov a zamestnancov ruského veľvyslanectva.
V utorok bol dvomi dronmi narušený aj vzdušný priestor susedného Rumunska, ktoré preto vyslalo do vzduchu dve nemecké stíhačky Eurofighter Typhoon a neskôr dve rumunské F-16. K narušeniu došlo v delte Dunaja neďaleko hraníc s Ukrajinou.
