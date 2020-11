V Moldavsku prebiehajú prezidentské voľby, favoriti sú dvaja

Kišiňov 1. novembra (TASR) - Občania Moldavska si v nedeľu volia nového prezidenta. Hlavným vyzývateľom súčasnej prorusky orientovanej hlavy štátu Igora Dodona je 48-ročná proeurópska stredopravicová kandidátka Maia Sanduová, ktorá bola premiérkou od júna do novembra 2019, píše agentúra AFP.



Sanduová kandidovala na najvyššiu funkciu aj pred štyrmi rokmi, no porazil ju práve Dodon.



Bývalá sovietska republika Moldavsko s 3,5 miliónmi obyvateľov prešla v posledných rokoch niekoľkými politickými krízami. Krajina je rozdelená medzi prívržencov Európskej únie a tých, ktorí preferujú užšie vzťahy s Ruskom. Moldavsko tiež patrí k najchudobnejším krajinám v Európe.



Okrem oboch favoritov majú voliči na výber z ďalších šiestich kandidátov. Pozorovatelia neočakávajú, že niektorí uchádzač získa potrebnú väčšinu už v prvom kole. V takom prípade sa 15. novembra uskutoční druhé kolo volieb.



Prezidentské voľby pozorne sledujú aj v Rusku. Ruský prezident Vladimir Putin vyjadril nádej, že ich víťazom sa stane opäť Dodon.



Počas predvolebnej kampane 45-ročný Dodon sľúbil, že bude udržiavať úzke vzťahy s Ruskom, ktoré označil za "strategického partnera", a vyslovil sa za to, aby sa v školách zaviedla povinná výučba ruštiny. Uviedol tiež, že krajina je už unavená z politických šarvátok a vyzval občanov, aby hlasovali za "mier, stabilitu a rozvoj".



Počas predvolebnej kampane Sanduová sľúbila "posunúť krajinu vpred na ceste k integrácii do EÚ" a vytvoriť nové pracovné miesta.



Volebné miestnosti sú otvorené od 07.00 h do 21.00 h miestneho času (06.00 - 20.00 h SEČ). Následne sa očakáva zverejnenie prvých výsledkov.