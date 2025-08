Moldavský súd poslal guvernérku Gagauzska na sedem rokov do väzenia

Kišiňov 5. augusta (TASR) - Moldavský súd v utorok odsúdil guvernérku autonómnej oblasti Gagauzsko Evgheniu Gutulovú na sedem rokov väzenia za presmerovanie peňazí z Ruska na financovanie politickej strany Šor, ktorá bola medzičasom v krajine zakázaná. Proti rozsudku sa môže ešte odvolať. TASR o tom informuje na základe správ agentúr Reuters a TASS.



Gutulová, ktorá ostro kritizuje súčasnú proeurópsku moldavskú vládu a príležitostne navštevovala Moskvu, kde sa stretávala s najvyššími predstaviteľmi Ruska, všetky obvinenia poprela. Pre podozrenie zo snáh o destabilizáciu situácie v Moldavsku bola zaradená na sankčné zoznamy Európskej únie a Spojených štátov.



Prokuratúra tvrdí, že Gutulová v rokoch 2019 - 2022 systematicky posielala do Moldavska nedeklarované finančné prostriedky na financovanie dnes už zakázanej promoskovskej strany Šor, pripomína Reuters. Tú založil podnikateľ v exile Ilan Šor, ktorého v Moldavsku odsúdili za podvod. Prokuratúra žiadala pre Gutulovú deväťročný trest.



Na protest proti verdiktu a moldavskej vláde sa pred súdom v Kišiňove zhromaždilo viac než sto ľudí. Moskva rozsudok označila za politicky motivovaný a obvinila Moldavsko z porušovania demokratických princípov. „Môžeme vidieť, že opozícia je v Moldavsku systematicky potláčaná a ľudia vlastne nemajú možnosť voliť tých, ktorých preferujú. To určite znamená, že v krajine sa ignorujú pravidlá a normy demokracie,“ vyhlásil hovorca Kremľa Dmitrij Peskov.



Gutulová je obvinená aj z nezákonného financovania svojej predvolebnej kampane pred voľbami gagauzského guvernéra v roku 2023 či falšovania dokumentov o financovaní kampane.



V Gagauzsku na juhu Moldavska žije približne 140.000 ľudí. Gagauzi sú turkického pôvodu a sú to prevažne pravoslávni kresťania. Majú tiež úzke vzťahy s Ruskom.



Od roku 1991, keď Moldavsko získalo nezávislosť, sú vzťahy Gagauzska s ústrednou vládou v Kišiňove komplikované. Prezidentka Maia Sanduová neuznala Gutulovú za zvolenú guvernérku (baškan) gagauzskej autonómnej oblasti. Začiatkom apríla 2024 Sanduová zasa Gutulovú obvinila z podpory vojny rozpútanej Ruskom proti Ukrajine. Toto vyhlásenie nasledovalo po návšteve gagauzskej líderky v Moskve, kde sa stretla s ruským prezidentom Vladimirom Putinom.