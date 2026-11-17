< sekcia Zahraničie
Moldavsko uzavrelo svoj vzdušný priestor pre dron Šáhid
Podľa Moldpres dron smeroval z juhu krajiny ku mestskej štvrti Botanica.
Autor TASR
Kišiňov 17. novembra (TASR) - Moldavsko v utorok dočasne uzavrelo svoj vzdušný priestor, pretože zaznamenalo dron typu Šáhid smerujúci k hlavnému mestu Kišiňov. Informovalo o tom ministerstvo obrany. Prezidentka Maia Sanduová a minister zahraničných vecí Mihai Popsoi uviedli, že išlo o ruský dron. TASR o tom píše podľa agentúr AFP a Moldpres.
Podľa Moldpres dron smeroval z juhu krajiny ku mestskej štvrti Botanica.
„Rusko sa nezaujíma ani o neutralitu, ani o suverenitu, ani o ľudský život,“ vyhlásila Sanduová. „Rusko v televíznej propagande predstiera, že mu záleží na osude Moldavska, ale zároveň posiela drony do našich domovov – to svedčí o bezhraničnom cynizme vodcov v Moskve,“ deklarovala.
Podľa Popsoia ide o závažné porušenie suverenity krajiny a priamu hrozbu pre bezpečnosť jej občanov. „Dôrazne odsudzujeme narušenie moldavského vzdušného priestoru. Rusko musí prestať s činnosťami, ktoré ohrozujú Moldavsko a regionálnu bezpečnosť,“ uviedol.
Podľa Moldpres dron smeroval z juhu krajiny ku mestskej štvrti Botanica.
„Rusko sa nezaujíma ani o neutralitu, ani o suverenitu, ani o ľudský život,“ vyhlásila Sanduová. „Rusko v televíznej propagande predstiera, že mu záleží na osude Moldavska, ale zároveň posiela drony do našich domovov – to svedčí o bezhraničnom cynizme vodcov v Moskve,“ deklarovala.
Podľa Popsoia ide o závažné porušenie suverenity krajiny a priamu hrozbu pre bezpečnosť jej občanov. „Dôrazne odsudzujeme narušenie moldavského vzdušného priestoru. Rusko musí prestať s činnosťami, ktoré ohrozujú Moldavsko a regionálnu bezpečnosť,“ uviedol.